La realidad virtual toma el Mobile

El año pasado, la imagen del Mobile World Congress fue Mark Zuckerberg llegando a la presentación de Samsung mientras los asistentes estaban absortos probando unas gafas de realidad virtual. El mundo que nos espera mientras estamos en otro, decía algún analista. Este año, al Mobile se le podría acusar de organizar esa realidad paralela, porque rara ha sido la gran compañía que no ha presentado algo en ese campo, aunque fuera vídeos de proyectos futuros de coches conectados o ciudades inteligentes

Realidad virtual, realidad aumentada y experiencia inmersiva son tres conceptos que se han convertido ya en una nueva trinidad tecnológica: un dispositivo (las gafas) en el que proyectar un programa que muestra un universo artificial o a muchos kilómetros de distancia (realidad virtual) que puede estar relacionado con objetos del mundo real (realidad aumentada), como hacePokémon Go. Y todo en dispositivos cada vez más baratos y con 'software' más sencillo.

Como aparatos, Samsung ha presentado las gafas nuevas, las Gear VR, con un mando a distancia que acerca el dispositivo a los videojuegos, porque permite disparar, arrastrar o apuntar dentro del escenario de forma más intuitiva. Y otras compañías han mostrado modelos similares, todavía bastante aparatosos que usan la tecnología Oculus Rift, con contenidos especiales.

EN MANOS DE GOOGLE

Pero la popularización de la tecnología parece estar en manos deGoogle, que no tiene estand en el MWC pero está en todas partes gracias a su sistema operativo Android. La compañía ha mostrado su nueva plataforma de realidad virtual, DayDream, más potente y sofisticada. Si la anterior, Cardboard usaba una carcasa de cartón que el usuario puede confeccionarse en casa para sujetar el móvi, ahora es un soporte de plástico y fieltro que se venderá en tiendas.

Y donde antes era cualquier móvil con la app Cardbox, ahora necesita terminales con pantalla SuperAmoled y la última versión de Android, Nougat. Y de momento, solo hay tres en el mercado. Un detalle al que el vicepresidente de la unidad de realidad virtual de Google, Amit Singh, restaba importancia diciendo que "todo evoluciona y los móviles cada vez son más sofisticados".

"Estamos haciendo contenido con 'youtubers' y con socios como Netflix o HBO, pero también con medios de comunicación como 'The New York Times', CNN o 'The Guardian'. Los deportes van a tener mucho futuro en la plataforma. Y ya se han hecho retransmisiones deportivas en directo en realidad virtual", señala Singh.

Pero a nadie se le escapa que la plataforma inmersiva es un estupendo vehículo para una nueva publicidad. "De momento queremos concentrarnos en que la gente pruebe la plataforma y vea si le gusta", afirma Singh. Google ha publicado también programas para desarrolladores y prevé herramientas para que el uso sea más sencillo y los no programadores puedan crear su propio vídeo. "Vamos hacia la computación inmersiva", declara. Un futuro en el que la tecnología esté en todas partes, aunque no la veamos.