Los padres prefieren regalos tecnológicos

Los hijos que harán un regalo a su padre (dos de cada tres) el próximo 19 de marzo se gastarán como media 37 euros (menos de los que gastarán en sus madres). El 24% de los padres afirma que reciben regalos tradicionales que no les gustan, pero no se atreven a decirlo. Lo que muchos preferirían (casi un 20%) según ponen de manifiesto estudios de venta on line son productos de tecnología. Aquí dejamos algunas ideas.

MyKronoz

La firma MyKronoz presenta el reloj inteligente ZeTime que se caracteriza por disponer de una aguja real para indicar la hora, e incorpora una pantalla digital para ver las notificaciones del móvil. Así pues, el modelo es un reloj híbrido con una pantalla digital a la que se le han incorporado las tradicionales manecillas de un reloj.

La ventaja del producto es que ofrece la posibilidad de ver la hora aún cuando la pantalla esté apagada, destacar que la incorporación de su tecnología Smart Movement proporciona autonomía de hasta 30 días con una sola carga.

El dispositivo controla varias funciones del móvil: reproducción de música, notificaciones de llamadas, mensajes, correos electrónicos y varias aplicaciones.

Integra sensores como acelerómetro y sensor de frecuencia cardíaca óptica, para control durante el ejercicio y monitor de calidad de sueño.

Tiene un precio de unos 200 euros.

GRUNDIG



Para llevar la música personal a cualquier lugar está disponible el altavoz BT GSB 150 de la marca Grundig. Con 4 altavoces, el producto incluye dos radiadores pasivos que mejoran los bajos. Permite conectar el móvil a través de Bluetooth para escuchar música y realizar llamadas, ya que dispone de un micrófono incorporado y función manos libres.

Su tamaño y peso son 164 x 72 x 25 mm y 260 gr e incluye una batería interna recargable con una duración de unas 8 horas en reproducción. Se presenta en una combinación de gris y amarillo.

Su precio ronda los 40 euros.

HP



El HP EliteBook x360, cuenta con un formato convertible que destaca por su resistencia y por una opción para proteger las sesiones de trabajo de los curiosos. Se trata de HP Sure View, una tecnología que reduce los ángulos de visión de la pantalla y que hace que solo estando mirándola de frente podamos verla. Se unen otras propuestas de seguridad: 'webcam' infrarrojos y sensor de huella.

Se trata de un modelo ultradelgado, con un grosor de 14,9 mm y un peso de 1,29 kg.

Cuerpo 'unibody' fabricado con un marco de aluminio y con una bisagra que permite situar el equipo en todo tipo de formatos.

La batería ofrece una autonomía de unas 16 horas y cuenta con un sistema de carga rápida que carga el 50% en 30 minutos.

El precio que parte de los 1.499 euros sin IVA.

HAMA



Para los manitas, la firma Hama acaba de presentar una torre retráctil para enchufes que conecta todos los dispositivos electrónicos simultáneamente. Su reducido tamaño permite adaptar la regleta en el hogar y en el trabajo.

A la hora de colocar este tipo de piezas en para cargar dispositivos (televisores, portátiles, equipos de sobremesa o audio, smartphones o tabletas, entre otros), la seguridad es factor clave. Esta torre retráctil con 3 tomas cuenta con tres enchufes con protección para niños y añade dos puertos USB (de máximo 3 A) capaces de sustituir los adaptadores del cable de carga de los dispositivos electrónicos.

Este Gadget está diseñado para mesas de trabajo o espacios reducidos –menos de 60 mm. de diámetro– y puede esconderse en cualquier hueco.

Sus conectores están inclinados 45 grados para facilitar la disposición de los componentes electrónicos, y cuenta con indicadores luminososLED. Su voltaje es de 230 V, con una potencia de 3.680 W e intensidad de 16 A.

Cuesta unos 40 euros.

LENOVO



Lenovo Yoga Book es una tableta 2 en 1 que permite disfrutar de cuatro modos versátiles que hacen que sea fácil de transportar. Otra de las características que diferencia el producto de otros disponibles en el mercado de consumo es su teclado Halo, que solo se activa en el momento oportuno según las necesidades específicas de cada uno.

Llega con un bolígrafo interactivo Real Pen que permite escribir en papel o en la pantalla y digitalizar el contenido al instante.

Precio de venta: con sistema Android unos 500 euros y con Windows unos 600 euros.