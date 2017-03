La Nintendo Switch sale a la venta: precio, juegos y otras claves

Tras el fiasco de la Wii U, Nintendo se la juega con su nueva consola, la Nintendo Switch. Lejos de conformarse con replicar a la competencia con una consola típica que compita en potencia, la firma japonesa vuelve a sorprender con un centro de entretenimiento que combina consola de sobremesa y portátil. El nuevo aparato se pone a la venta este viernes, 3 de marzo, al precio de 319 euros.

La nueva Nintendo Switch es bonita y original, y sorprende en su primera toma de contacto. Su propósito es interesante: en un mundo en que hay dos empresas que apuestan por la potencia de la sobremesa (Sony con su Playstation 4 y Microsoft con su Xbox One), Nintendo opta por el diseño, la originalidad y la jugabilidad. Una combinación que a priori parece acertada pero que necesitará de un mayor catálogo de juegos para poder llegar a todo tipo de públicos.

La Nintendo Switch es una consola de sobremesa que se transforma en portátil. La firma lo intentó con el mando de la Wii U con poco éxito, pero en la Switch el resultado sí que completa el círculo. Conectada al televisor, funciona como cualquier consola tradicional. Pero si se quiere jugar en modo portátil, solo hay que sacar del aparato una especie de tableta, lo que permite tener una consola portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas. La pantalla es multitáctil, y realmente parece una tableta tradicional, salvo que de momento solo se puede usar para jugar. La batería de la consola en modo portátil garantiza al menos tres horas de juego, pero con mandos laterales.

En estos mandos, la consola explota las bondades de los antiguos Wii Remote. Los Joy-Con (así se llaman) se pueden usar uno en cada mano para jugar a los títulos (cuentan con acelerómetro ygiroscopio), pero también se pueden conectar a un módulo central para usar como si de un mando tradicional de consola se tratase. Para el modo portátil, se pueden conectar al exterior de la ‘tableta’, de modo que es mucho más sencillo jugar a juegos que si un simple dispositivo táctil se tratase.

JUEGOS DE LA NINTENDO SWITCH

Los juegos son en cartuchos, y se necesitará una tarjeta SD de memoria extra, pues la consola solo tiene 32 GB de capacidad interna. Para el lanzamiento, la consola llega al mercado con cuatro grandes juegos: The Legend of Zelda Breath of the Wild, 1-2-Switch, Just Dance 2017 y Skylanders: Imaginators. También con un buen número de juegos menores e indies, pero el catálogo de grandes títulos puede ser un freno para los compradores iniciales. Con el paso de los meses desembarcarán en la consola otros títulos de las estrellas de Nintendo y terceras empresas.

A falta de ver la respuesta del público, la consultora Superdata ha hecho ya una predicción de ventas: desde su lanzamiento y final de año, se venderán unas cinco millones de unidades de la consola. La consola tendrá un “arranque lento”, para ir incrementando el éxito a medida que vayan saliendo nuevos juegos.