Linde pide al BCE que le deje explicar la crisis de liquidez del Popular

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha desvelado este miércoles que está "en relación" con el Banco Central Europeo (BCE) para que el organismo le permita explicar cómo aportó liquidez de emergencia al Banco Popular en los días previos a su intervención y venta al Santander por un euro. La fuga de depósitos fue la causa inmediata de su caída (perdió 18.000 millones en algo más de dos meses y 6.000 millones en los tres días previos a la intervención) y el entorno de su expresidente,Emilio Saracho, ha deslizado que presentó garantías por valor de 40.000 millones de euros pero solo le concedieron créditos por 3.800 millones.

Ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso, el gobernador ha defendido de nuevo que el Banco de España, en nombre del BCE, le dio liquidez de emergencia al Popular "de acuerdo estrictamente con las normas del eurosistema". La cifra de los 40.000 millones, ha añadido, "no son garantías, sino activos en balance susceptibles de ser usados como garantías si cumplían requisitos legales y se presentaban". El subgobernador, Javier Alonso, ya desveló hace unas semanas que la entidad no trajo todas las garantías con que contaba.

Linde también ha admitido que hay "dudas" sobre si fue acertado permitir al Popular no recibir ayudas públicas ni trasladar sus activos inmobiliarios tóxicos al banco malo Sareb en el 2012 tras suspender el examen europeo a la banca española. De aquel test se desprendió una necesidad de capital de 3.200 millones de euros, pero las autoridades españolas y comunitarias le permitieron cubrirla mediante una ampliación de capital y otras medidas.

El gobernador también ha defendido que desde noviembre del 2014 ya no es el supervisor del Popular, papel que le corresponde al BCE, y ha destacado que no tiene "ni voz ni voto" en la junta del Mecanismo Único de Supervisión (JUR), la institución con sede en Bruselas que decidió la intervención de la entidad. "El Banco de España no tuvo ninguna participación en la resolución del Banco Popular", ha remachado. Asimismo, ha reiterado que el banco fue solvente hasta el 5 de junio (fue intervenido el día 6).