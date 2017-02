Linde se muestra dispuesto a acudir a la comisión de investigación

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se ha mostrado este miércoles dispuesto "por supuesto" a comparecer ante la comisión de investigación de la crisis financiera que prepara el Congreso. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre si el supervisor considera conveniente o no abrir esta comisión: "El Banco de España sobre eso no opina. Es un tema del Gobierno y los parlamentarios".



Tras comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo en la cámara baja, Linde ha refrendado el apoyo de la cúpula de la institución que gobierna a los exaltos cargos y exdirectivos que han sido imputados por la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia, como ya hizo la comisión ejecutiva del organismo el martes a través de un comunicado. El órgano de gobierno, ha recordado, ha manifestado que "tiene plena confianza en que se actuó de acuerdo con la normativa vigente y en defensa del interés general, y que confía en que las actuaciones de la Audiencia puedan clarificar perfectamente eso".

"Lo que tengo que decir y quiero decir es simplemente lo que expresé en un artículo que publiqué en El País bastante largo y detallado, que creo que ustedes conocerán, y la nota de prensa que publicó la comisión ejecutiva hace dos días acerca de este asunto. Y sobre eso, no puedo decir nada más. Se va a internet y se lee perfectamente y se entiende perfectamente. Además, es bastante bonito", ha sostenido renuente ante la insistencia de las preguntas de los periodistas.

Linde también ha confirmado que el organismo está preparando undocumento, para el que todavía no hay fecha ni formato de presentación, sobre la actuación del supervisor durante la crisis. "El Banco de España considera que han pasado ya algunos años y tenemos la perspectiva y los datos suficientes como para elaborar un libro blanco, un informe amplio, sobre la crisis y su tratamiento", ha argumentado.