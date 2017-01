El Ibex pierde otra vez los 9.500 puntos

La banca ha arrastrado este lunes al principal indicador de la bolsa española, el Ibex 35, al terreno negativo. Tras los máximos en más de un año logrados el viernes, la semana ha comenzado con una caída del selectivo del 0,24%, hasta los 9.492 puntos.

La jornada ha estado marcada por la caída de la libra, que ha sufrido la reacción ante las declaraciones de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que aseguró que no hay escenario posible de brexit en el que Reino Unido sea "un poco miembro". "Nos estamos marchando. No vamos a volver a ser miembros de la UE", apuntilló. A los mercados no les han gustado las declaraciones, y los principales índices europeos -excepto Londres- han cerrado a la baja.

En España, Mapfre fue el valor con mayor caída (-1,39%), seguido del Santander (-1,12%) y con el resto de valores bancarios en rojo. Al otro lado, Acciona se revalorizó el 1,64% y AENA, el 1,15%.