Gas Natural destina 4,5 millones a un plan propio contra la pobreza energética

Gas Natural ha decidido tomar la inciativa frente a la falta de un marco legal definido. El consejo de administración de la compañía ha acordado destinar 4,5 millones adicionales a un plan propio contra la pobreza energética. Un total de 60 empleados del grupo pasan a ocuparse a partir de ahora de forma específica a desplegar en toda España medidas de apoyo y asesoramiento tanto a clientes vulnerables como a las distintas administraciones, ayuntamientos, autonomías y Estado.

De la dotación adicional para este plan, que incluye medidas que ya se llevaban a cabo y otras nuevas, la mitad son para actuaciones enmateria operativa y la otra mitad son de carácter social. En un esfuerzo por superar la crisis que supuso el fallecimiento de la anciana Rosa P.V en Reus, una clienta de la compañía a la que se le había cortado el suministro y que falleció en un incendio al alumbrarse con velas, la empresa ha optado por reforzar sus medidas voluntariamente, explican fuentes de la empresa. El consejero delegado del grupo, Rafael Villaseca, comparacerá este juevesen el Parlament para dar explicaciones sobre ese caso de Reus.

La idea es que "es necesario mejorar las actuaciones para evitar situaciones como las de Reus y una mayor coordinación entre las empresas y las administraciones". según el grupo. Este conjunto de actuaciones, en realidad no serían necesarias si el Ejecutivo catalán hubiera desplegado el reglamento de la ley de pobreza energética, tal como estabvleció el Parlament, explican fuentes de la compañía. Tras el incidente de Reus, la empresa y las administraciones se enzarzaron en un cruce de acusaciones.

Desde el 2014, Gas Natural ha evitado el corte de suministro a 18.000 familias, de las que 6.000 son están fuera de Catalunya; gracias a acuerdos y convenios con administraciones. Una sus iniciativas nuevas consiste en refozar las acciones preventivas para detectar potenciales situaciones de vulnerabilidad, con la creación de la categoría de "prevulnerable" para determinados clientes.

Esta actividad ha empezado este mes y ya se han detectado 5.000 usuarios en esta situación. El objetivo es hacer un seguimiento para estudiar, desde recomendarles el bono social hasta reducir lapotencia contratada, y avisar a los servicios sociales correspondientes.



PAGO EN DOS AÑOS



Otra medida es la posibilidad de que las personas que atraviesen dificultades coyunturales financien los recibos hasta a dos años, sin intereses ni cuotas prefijadas, en lugar de los seis meses actuales.

También se busca mejorar la gestión y relación con los ayuntamientos a través de la sistematización del intercambio de información, con el objetivo de lograr un registro único de clientes vulnerables para todos los agentes intervinientes, desde las compañías hasta las administraciones.Para facilitar estos proceso se establece un telefóno gratuito al que podrá llamar directamente el personal de servicios sociales de los municipios o autonomías.

En la actualidad, Gas Natural tiene firmados 8 acuerdos con autonomías (Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Galicia, Valencia, Navarra y Euskadi, con grandes ayuntamientos. como el De Zaragoza y Sevill o entidades supramunicipales, como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En total cuenta con unos 400 acuerdos bilaterales con distintas administraciones. Además tienen otros cuatro convenios en negociación.

A juicio de la empresa, "lo que hace falta es una regulación clara y rehuir la caridad o el voluntarismo. En Europa existen soluciones prácticas, desde cómo se gestionan los clientes hasta cómo se financian. La compañía también incluye en su plan a su fundación que, entre otras medidas financiará proyectos del tercer sector destinados a combatir la pobreza energética.

Según la empresa, aunque no esté resuelto quién paga las facturas pendientes en los en los que se evitan cortes de suministro en los municios que no lo han hecho, "lo prioritario es evitar los cortes en situaciones de vulnerabilidad". Respecto al convenio propuesto por elGovern y el Ayuntamiento de Barcelona sobre el coste económico de estas actuaciones, Gas Natural afirma que todavía no ha recibido la propuesta por parte de estas dos administraciones.