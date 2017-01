Entre descuentos

Las rebajas de enero ponen punto y final a las fiestas de Navidad una vez más. Aunque este año algunos comercios se hayan avanzando al mítico 7 de enero para empezar a ofrecer descuentos, este sábado vuelven las rebajas, un invierno más.

Sin embargo, para muchos, las rebajas ya no son lo que eran años atrás. Es lo que piensan Berta Peña y Helena Fornier, que tienen 15 años, y asisten a sus terceras rebajas "serias", aunque hayan ido desde pequeñas. Ambas cuentan con un presupuesto que está entre los 50 y los 70 euros y que destinan básicamente a ropa. Su joven experiencia les ha servido para ver que "las rebajas se han ido encareciendo" con los años, puesto que se ha pasado de "una mayoría de descuentos considerables a que predominen los del 30% y el 15%". Además, Peña y Fornier explican que "cada vez se ofertan menos cosas" y que durante los días de rebajas hay muchas piezas de "nueva colección", que no están de oferta.

CONFUSIÓN ENTRE COMPRADORES

Además, el baile de tiendas, entre las que adelantaban sus ofertas y las que no, ha causado confusión entre los compradores. Algunos sabían que los descuentos habían empezado desde hacía días, mientras que otros lo descubrían en las tiendas, como Toni Ruiz, que en sus compras de última hora para las fiestas se ahorró 30 euros sin esperárselo: "No me había enterado que ya había descuentos, lo he visto cuando he ido a pagar".

La falta de unanimidad con la fecha de inicio, ha hecho que muchos prefieran que las rebajas den inicio antes de que acaben las fiestas, para poder ahorrar así un poco en Navidad. Es lo que opina Jordi Martínez, que también aprovechó el avance de los descuentos para realizar compras relacionadas con las fiestas navideñas: "No tiene sentido que las rebajas empiecen el día después de Reyes".

A pesar de la divergencia entre quienes se avanzan y los que se mantienen fieles a la tradición, el 7 de enero continúa siendo uno de los días clave para el comercio, tanto el pequeño como el grande, y sobre todo, para los bolsillos de los que se van de compras.