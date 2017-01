Bankia crea una aplicación para conocer el valor de mercado de una vivenda

Bankia ha lanzado este miércoles, en colaboración con el portal inmobiliario Idealista, una herramienta gratuita que permite tanto a clientes como a no clientes calcular el precio del mercado de cualquier vivienda, tanto de compraventa como de alquiler, y obtener un informe detallado con sus características y las del entorno donde se encuentra (nivel de renta de la zona, tipo de población, nacionalidades de los vecinos de la zona o servicios básicos). La aplicación facilita un número ilimitado de consultas e incluye un simulador hipotecario con el que se puede estimar la cantidad a financiar, la cuota mensual y los gastos de formalización del crédito.

La herramienta es un complemento a la hipoteca sin comisiones que el banco lanzó el 11 de enero para los clientes que tengan sus ingresos domiciliados. En este sentido, el director de canales digitales de Bankia, Adriano de la Rubia, ha explicado que la entidad se ha fijado como objetivo para el 2017 doblar la producción de nuevas hipotecas y pasar de los 800 millones de euros del 2016 a los 1.600 o 1.700 millones. En cuanto a los gastos de constitución de la hipoteca, la entidad asumirá el 100% de los de registro, el 50% de gestoría y el 25% de los de notaria.

La aplicación no incluye el estoc de viviendas de la entidad, para "no forzar la decisión de los usuarios", aunque no descarta incorporarlo más adelante. La herramienta ha recibido 10.000 valoraciones y 14.000 simulaciones en sus primeros cinco días de funcionamiento. La estimación de los precios que realiza se basa un una extrapolación de las ofertas y contraofertas reales que da el mercado en el que se ubica el inmueble y que son recogidas por Idealista. Para obtener el informe, hay que facilitar un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico.

El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri ha admitido que el objetivo último del lanzamiento de esta herramienta es la captación de clientes, aunque ha precisado que no es la meta principal. "El objetivo es dar información útil y de valor a nuestros usuarios", ha mantenido De la Rubia.