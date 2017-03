La AIE prevé un déficit de petróleo para el 2020 si no repunta la inversión

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que si no se incrementa la inversión en nuevos proyectos, lademanda de petróleo podría no satisfacer a la oferta para 2020, lo que provocaría un "agresivo repunte" de los precios del crudo. En su informe 'Petróleo 2017', la organización internacional avisa de que si no se revierte la caída de la inversión experimentada en el 2015 y el 2016, el crecimiento de la oferta podría "paralizarse" en el 2020, mientras que se prevé que la demanda crezca durante los próximos cinco años.



"La industria petrolera global necesitará un incremento de la inversión del 20% este año para cumplir con el crecimiento de la demanda y para contrarrestar el descenso de los pozos naturales", comentó al respecto el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en declaraciones recogidas por Reuters.

En este sentido, la AIE proyecta que la demanda de crudo ascenderá hasta 100 millones de barriles diarios en el 2019, para alcanzar los 104 millones de barriles al día en el 2022. El crecimiento de la demanda de petróleo se corresponde con el crecimiento de los países emergentes, principalmente los asiáticos. Así, siete de cada 10 barriles de petróleo se consumirán en Asia en el 2022, cuando se prevé que demanda procedente de India supere a la de China, explica la AIE, que considera que, para entonces, el impacto del coche eléctrico en el mercado de los combustibles para el transporte todavía será limitado.