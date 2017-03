El 11,3% de las empresas suspende en competitividad digital

El 11,3% de las empreas españolas no son competitivias digitalmente. Así se desprende de un informe sobre ladigitalización del tejido empresarial del país realizado por Bankia, que otorga una nota media de 5 sobre 10 a las compañías en este campo. No obstante, el director corporativo de pymes del banco,Juan Luis Vidal, ha afirmado este lunes que se trata de una calificación "positiva", ya que el examen al que se les ha sometido es "muy exigente".

El estudio señala que solo el 10,9% de las empresas ha logrado ya ser competitiva en el ámbito de la transformación digital, mientras que el 77,8% tienen aún margen de mejora y el 11,3% no son competitivas. Las peores notas son en marketing digital, es decir, la utilización de acciones comerciales con bases de datos de clientes (3,5) y en redes sociales (3,9).

Por contra, las áreas donde las compañías están más avanzadas es en la analítica web (uso de herramientas de medición, en la que han obtenido un 6,2) y el posicionamiento (utilización de técnicas SEO, con un 6,1). En torno a la media están en experiencia de usuario y en contenidos (5,7), seguridad y comercio 'online' (5,4) y movilidad (4,3).

COMUNIDADES Y SECTORES

Las comunidades donde las empresas están más digitalizadas son Asturias (5,3) y Navarra, Catalunya y Murcia (5,2). En la cola aparecen las de Ceuta (4,2), Extremadura (4,5), Melilla (4,6) y Castilla-La Mancha (4,7). Por sectores, destaca el de servicios (5,5) y la industria (5,2), por delante de la agricultura, ganadería y pesca (4,9) y la construcción (4,5).

Bankia ha medido más de unas 5.000 empresas, no solo clientes de la propia entidad. Vidal ha sostenido que el objetivo del banco con el estudio no ha sido captarlas, sino darse a conocer y "no solo ayudar a las empresas desde el punto de vista de productos financieros tradicionales, sino ayudar a las empresas a que crezcan para que tengan más ventas".