Vuelve el pistolero

Manu del Moral veía puerta por partida doble ante el Mallorca y con nueve goles es el máximo artillero del C.D. Numancia cuando la competición está a punto de llegar a su ecuador. El delantero ha recuperado en la filas rojillas su olfato goleador después de cuatro temporadas en las que ha estado negado de cara al marco rival. Si mantiene estos números al final del curso podría superar la veintena de tantos y mejorar las cifras de Javi Moreno en la campaña 1998-1999.

El jiennense arrancaba la temporada lesionado pero pronto comenzó ser determinante en el ataque numantino. Del Moral se ha ganado a base de goles la titularidad indiscutible y tanto Jairo Morillas como Acuña no pueden nada más que esperar su momento.

Del Moral llegaba el pasado verano con la vitola de ser el fichaje estrella del Numancia y no está defraudado a las expectativas. Sus números de las últimas campañas no invitaban al optimismo ya que en Elche, Eibar y Valladolid no había pasado de los tres goles por curso. Recalaba en Soria con el objetivo de volver a recuperar antiguas sensaciones y en estas primeras 19 jornadas de Liga los números dicen que no se ha equivocado en su decisión.

En las filas sorianas se podría decir que está marcando más goles que nunca ya que únicamente en la temporada 2011-2012 tenía esta efectividad de cara al gol. Fue en el Sevilla en Primera División y Manu del Moral anotaba nada más y nada menos que diez dianas actuando en la banda. Un año antes en el Getafe, también en Primera, marcaba nueve goles. Estos han sido las mejores temporadas del ahora punta rojillo y ello le valió para ser llamado por Vicente del Bosque para jugar en la selección española. El 25 de mayo de 2011 fue convocado por primera vez por la selección nacional absoluta para participar en los partidos que se disputaron en Estados Unidos y Venezuela, debutando frente a La Vinotinto el 7 de junio de 2011, al inicio de la segunda mitad del partido, tras sustituir a David Villa.

El mejor Del Moral y el de más continuidad se vio en el Getafe durante cinco campañas en las que marcó 37 tantos en la máxima categoría.

En el Numancia está recuperando el tiempo perdido y viviendo su segunda juventud a sus 32 años. De los nueve goles que lleva con el Numancia ocho los ha marcado dentro del área. Cuatro los materializó con el pie derecho, uno con el izquierdo y cuatro de remates de cabeza. Manu del Moral ha vuelto con ganas después de unos años reñido con el gol.