Vuelve el pichichi

Manu del Moral protagoniza la noticia positiva del C.D. Numancia en una semana en la que el delantero tiene todas las papeletas para enfundarse de nuevo la camiseta rojilla en el compromiso del domingo ante el Cádiz. Después de mes y medio en el dique seco debido a una rotura de fibras en el recto anterior, el pichichi numantino entrena con normalidad con el resto del grupo y asegura que «tengo la esperanza de estar con el equipo esta jornada».

«Estoy bien y ahora sí que tengo la confianza que me faltaba estas semanas atrás», comentaba el jugador con respecto a su estado físico a la finalización del entrenamiento de ayer en el anexo de Los Pajaritos. Del Moral reconocía ante los medios de comunicación que «la lesión ya está olvidada» y añadía que ahora lo que quiere es alcanzar la puesta a punto y el tono físico que ha perdido en este periodo de baja.

En estas semanas en las que Manu no ha estado a las órdenes de Jagoba Arrasate, los números del Numancia no se han resentido e incluso el equipo soriano ha logrado describir su mejor trayectoria de la temporada. «Estos significa que no hay moraldependencia, ni mucho menos. En este club todos somos importantes, desde lo jugadores a Conchi y Rini que son las personas que nos lavan la ropa», afirmaba el ariete.

En las filas numantinas quieren pasar página de la derrota del pasado fin de semana en Tarragona y recuperar la senda de las victorias con el claro objetivo de mirar para arriba en la clasificación. El jiennense era claro en este sentido e indicaba que «si queremos estar en el play off al final del curso tenemos que ganar al Cádiz. Para nosotros es un partido muy importante». Además en los rojillos hay ánimo de revancha por cómo se produjo la derrota ante los gaditanos en el Ramón de Carranza con un gol en el tiempo añadido. «Primero hay que ganar y luego buscar superarles en el goal average», advertía Del Moral.

El goleador, que disputaba su último encuentro el pasado 6 de enero ante el Huesca, confía en recuperar la racha de victorias y apela al poderío numantino en Los Pajaritos para doblegar al cuadro amarillo. «En casa estamos sacando muy buenos resultados y en los últimos encuentros estamos a los equipos que nos visitan. Soñamos con estar en el play off y para ello los tres puntos se tienen que quedar en Soria».