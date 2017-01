La victoria, el mejor regalo

El fútbol regresa esta tarde a Los Pajaritos, escenario del que el Numancia quiere hacer definitivamente un fortín. Para ello, los rojillos deberán doblegar al Huesca de Juan Antonio Anquela, un equipo que recala en Soria con el objetivo de mantenerse en zona de promoción. Para lograr la victoria, Jagoba Arrasate podría repetir el mismo once que dio buena cuenta del Mallorca a excepción del lesionado Luis Valcarce.

El C.D. Numancia ha ganado los tres últimos encuentros que ha disputado como local, un escenario que ha sido históricamente un dolor de cabeza para los visitantes. Que siga siéndolo, y lograr el segundo triunfo consecutivo en Liga aprovechando precisamente el factor cancha, es el objetivo de los rojillos esta tarde en el primer encuentro de 2017. No hay mejor regalo de Reyes para los aficionados y no hay mejor regalo que confirmar Los Pajaritos como un fortín. Ganar implicaría además alejarse de la zona de descenso lo que permitiría afrontar los dos siguientes compromisos, a domicilio, con más tranquilidad.

Ante el Real Mallorca el equipo cuajó muy buenas sensaciones. Jagoba Arrasate no es partidario de hacer grandes cambios cuando la cosa funciona y de ahí que no se pueda descartar que el técnico apueste por un once muy similar con un Manu del Moral y Pablo Valcarce que quieren mantener su olfato de cara a la meta rival. El técnico vizcaíno no puede contar con Luis Valcarce y Ripa ocupará esa posición de lateral izquierdo. Igualmente, habrá que ver si el técnico da continuidad a un Dani Calvo hasta hace poco inédito pero que hace ya unas temporadas, de la mano de Anquela precisamente, dio buenas sensaciones hace dos temporadas. De cara al compromiso de hoy, el técnico rojillo no puede contar con Munir por sus compromisos internacionales. Para el compromiso ante los oscenses, el técnico podrá contar con Mikel Saizar e, igualmente, con Unai Medina. Ambos jugadores se perdieron el último compromiso liguero por lesión.

Enfrente del Numancia está Juan Antonio Anquela o, lo que es lo mismo y salvo sorpresa, enfrente de los rojillos habrá un equipo correoso y ordenado. Los oscenses llegan a Soria en una situación de privilegio, sextos en zona de promoción, un puesto que quieren mantener. Los de Anquela llegan a Soria como tercer equipo más goleador de la categoría y tienen jugadores que marcan la diferencia como es el caso de Samu.