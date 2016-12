Los viajes, una pesadilla

El BM Soria cerraba el año con una derrota en Madrid ante el Safa Metlife en un encuentro en el que las decisiones arbitrales le impidieron optar al empate. 26-25 fue el marcador final para un conjunto soriano que sigue teniendo en los desplazamientos una auténtica pesadilla. El BM Soria no gana lejos de la cancha de San Andrés desde la tercera jornada y por ahí está perdiendo opciones de estar más arriba en la clasificación de este grupo B.

Los de Óscar Ollero están siendo demasiado irregulares este curso, aunque su verdadero talón de Aquiles está en los viajes. Desde la victoria en la pista del BM Guadalajara por un claro 19-25 a principios del mes de octubre los sorianos no saben lo que es puntuar como visitantes. Este pobre balance, unido a los puntos que se han escapado en casa, han llevado a los amarillos a estar en tierra de nadie en la clasificación.

El BM Soria ocupa la novena plaza en la tabla con un total de 13 puntos, muy lejos de la zona noble de play off y con el suficiente margen como para no preocuparse por el descenso.

Después de haber completado los primeros meses de competición, la Liga de la Primera Nacional afronta un periodo de tres semanas de descanso que deber ser propicias para recuperar fuerzas y para desconectar. La Liga no se reanudará hasta mediados de enero que será cuando el BM Soria reciba la visita del Ciudad de Salamanca. El equipo charro pelea por no bajar y la teoría dice que debería poder el polvo en la cancha de San Andrés.

El compromiso ante los charros será el último de esta primera vuelta y el BM Soria estrenará la segunda fase de la Liga con otro encuentro en casa, en esta ocasión ante el BM Leganés.

Respecto al partido ante el Safa Metlife una salida en tromba tras el paso por los vestuarios de los colegiales dejó en nada los cincos goles de ventaja que consiguieron los sorianos apoyados sobre todo en la gran actuación de Fernando en portería. Una última jugada muy protestada por los visitantes en la que los colegiados no pararon el tiempo hizo que los de Ollero no pudieran empatar el encuentro que hubiera sido, visto lo visto, lo más justo. Con el objetivo de acercarse a los puestos de play-off de ascenso y de paso continuar la victoria de la semana pasada ante el Universidad de Valladolid, los hombres de Óscar Ollero se presentaban en Madrid para enfrentarse al Safa Metlife que ocupaba la cuarta plaza. Los locales se adelantaron en el marcador a tres minutos del final (25-24). En un final frenético, los colegiados birlaron la oportunidad del empate a los sorianos al no parar el tiempo a diez segundos del final. Una derrota inmerecida para despedir 2016.