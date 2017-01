En Valencia miran al cielo

La lluvia acumulada y el granizo impidió ayer al Levante trabajar sobre el césped del Ciutat de València y obligó al equipo de Juan Ramón López Muñiz a cambiar el escenario de trabajo. La previsión es que siga lloviendo por lo que en la capital valenciana se mira al cielo toda vez que la lluvia ya ha obligado a suspender algún encuentro esta temporada en el campo del líder.



Debido al estado del terreno de juego como consecuencia de la lluvia, el equipo de López Muñiz realizó una sesión de recuperación en el interior del feudo de Orriols. La previsión es que las lluvias continúen hasta el próximo domingo por lo que puede peligrar la disputa del duelo ante el Numancia aunque López Muñiz era optimista respecto a la posibilidad de jugar el compromiso en su paso por la rueda de prensa previa al encuentro y, en cualquier caso, hay que esperar al propio domingo para ver cómo está el terreno de juego: «Hay que estar preparado para jugar, tres veces en un año no puedo pasar, sería mucha casualidad pero todo está encima de la mesa. Sería muy difícil, casi imposible». El técnico explicó que el entrenamiento era de recuperación por lo que lo que estado del terreno de juego no había trastocado en gran medida el trabajo previsto inicialmente.



El Levante ya se vio obligado en su momento a aplazar los partidos ante Rayo Vallecano y UCAM Murcia por la lluvia en la temporada actual.



Respecto al técnico asturiano, señalar que reconoció que esperar un partido «difícil» por la entidad del conjunto numantino, un equipo que tiene puntos fuertes que intentará explotar: «El Numancia tiene puntos fuertes. Es un equipo que nos va a poner en muchas dificultades. Querrá que nuestras virtudes no se vean. Será un partido duro y difícil. Tenemos que saber de la dificultad y trabajar con la misma humildad».



El técnico señaló que no era fácil encadenar en la categoría una racha de cinco victorias consecutivas no escondiendo que el reto era lograr tres nuevos puntos: «Queremos sumar tres puntos más y seguir mirando hacia adelante. El equipo está mentalizado de la dificultad de la categoría. Sabemos que cada domingo hay que mejorar, porque nos conocen, y hacerlo mejor que el domingo anterior». López Muñiz también reconoció que el club valenciano negocia con el delantero brasileño Rafael Martins la rescisión de su contrato pero descartó hablar del que se apunta como su recambio, el delantero del Real Zaragoza Juan Muñoz. Muñiz ha explicado que Martins les ha dicho que se quiere marchar, pero no por incomodidad o por no estar a gusto, sino porque acaba contra en junio y le ha salido una opción el Portugal que considera positiva. «Intentamos buscar una solución para todos. Es un jugador increíble y sigue trabajando al mismo nivel que sus compañeros», dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de ayer.

Además, el entrenador asturiano explicó que cuenta con el portero Àlex Remiro para el duelo ante el Numancia a pesar de las conversaciones con el Athletic de Bilbao para que el meta vasco regresa al club bilbaíno.