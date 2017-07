«Un equipo competitivo»

Jagoba Arrasate ha iniciado su tercer año al frente del C.D. Numancia y el entrenador no se pone objetivos a largo plazo porque en su cabeza sólo está ganar el primer partido de Liga. El míster quiere un equipo que sea «competitivo». Ha apostado en el mercado de fichajes por futbolistas que lleguen «con hambre», aunque reconoce que todavía le falta algún refuerzo para completar el puzzle. Contento de cómo ha comenzado la pretemporada, el de Berriatua no quiere que se repita la experiencia del curso pasado cuando a los rojillos les faltó gasolina tanto física como mental en la recta final del campeonato.

El Numancia 2017-2018 echaba a andar el pasado jueves y después de acumular las primeras cinco sesiones de trabajo «esta primera toma de contacto es satisfactoria», apuntaba el vasco. Arrasate se mostraba contento por la adaptación de los nuevos efectivos y porque los únicos contratiempos son los ya conocidos en las personas de Julio Álvarez y Luis Valcarce. En esta pretemporada numantina hasta el tiempo está acompañando ya que las temperaturas no son demasiado elevadas.

Arrasate arrancaba su tercera experiencia en Soria con 25 efectivos y que duda cabe que no serán todos los que están ni están todos los que son. Llegarán caras nuevas y es posible que también haya alguna salidas hasta el próximo 31 de agosto que es la fecha en la que se cierra el mercado de fichajes. Donde parece que habrá novedades es en el centro de la defensa con la llegada casi segura de un central. «La lógica dice que tenemos que incorporar en este puesto, pero no vamos a fichar por número. Si fichamos un central es para ser mejores, aunque no tenemos prisa»», señalaba el vizcaíno.

Sobre la marcha de Galarreta y el papel que va a tener Pablo Larrea con el cartel de sustituto, Arrasate comentaba que «le hacemos flaco favor si lo etiquetamos como sustituto. Galarreta nos ha dado mucho y veremos si puede llegar alguien, pero en esa posición estamos bien.

En relación a la confección de la plantilla, con la llegada de siete efectivos que se caracterizan por su juventud y por tener en su mayoría poca experiencia en Segunda División, el técnico aseguraba que «hemos desechado contratar jugadores de Segunda División porque lo que queríamos eran futbolistas con hambre». Arrasate expresaba sus sensaciones sobre la categoría de plata para esta campaña e indicaba que «cada año es más complicada. Habrá buenas plantilla. Nosotros tenemos que ser un bloque competitivo. La máxima del Numancia es hacer un equipo.

Arrasate se lamentaba de no poder iniciar el campeonato con Julio Álvarez y hasta que regrese el capitán apuntaba a la posibilidad de jugar con dos delanteros en las primeras jornadas de competición.

La pretemporada no ha hecho nada más que comenzar y cuando al míster se le pregunta por los objetivos para este curso su contestación es la siguiente: «el objetivo es ganar el primer partido porque la temporada es muy larga».

"Munir va a seguir con nosotros"

Munir está siendo uno más en los primeros días de pretemporada del Numancia y, a pesar de su deseo de salir del equipo este verano, todo apunta que el portero de Melilla cumplirá el año de contrato que le queda con los rojillos. Arrasate se refería a la situación de su arquero e indicaba que «ha manifestado muy claro que quiere salir pero en el club no hay ninguna oferta y va a seguir con nosotros». El entrenador vasco se mostraba satisfecho por el rendimiento de Munir y señalaba que ha venido bien de las vacaciones». Así, y según reconocía el míster, el portal numantino estaría cerrado con el propio Munir, con Aitor y con el joven Gaizka Campos.

En relación a los fichajes que han llegado para potenciar el ataque rojillos, Arrasate comentaba que «era la gran prioridad porque la temporada pasada nos faltó gol desde la lesión de Manu del Moral. Ha llegado Guillermo y que creo que el Numancia es el sitio ideal para que él lo haga bien. Higinio hizo una pasada temporada buena y estoy contento con los refuerzos que han llegado para esta demarcación».

El preparador vasco quiere aprender de los errores del pasado y en su cabeza está muy presente el problema con el que llegó el Numancia a la recta final de la pasada campaña. «Llegamos justos al final y desde el día del Ucam Murcia nos costó sumar. El equipo no terminó bien ni mental ni físicamente y lo que queremos es empezar de menos a más para que la Liga no se nos haga demasiado larga», señalaba el de Berriatua a la finalización del entreno de ayer.