Txikon retoma su gran reto en el Everest

Alex Txikon ya está de nuevo en el campo base del Everest (5.250 metros), adonde llegó el sábado en helicóptero tras una semana de descanso en Kathmandú. El alpinista vasco, que aspira a convertirse en el primer extranjero que asciende al techo de mundo (8.848 metros) en invierno y sin oxígeno, ya ha empezado a equipar con escaleras y cuerdas fijas el peligroso trazado del glaciar del Khumbu, primera etapa hacia la cumbre, con la ayuda de seis sherpas y dos 'Ice Doctors', quienes conocen como nadie este peligroso tramo de hielo que puede experimentar movimientos inesperados.

De hecho, el equipo de Txikon ha tenido que renovar hasta un 60% de la equipación instalada previamente, muy deteriorada por las duras condiciones atmosféricas de las últimas semanas, lo que propició que el equipo tuviera que echarse atrás tras un primer intento de ataque a la cima.

MEJORADO FÍSICAMENTE

Este martes, Txikon ha llegado a equipar la vía hasta cerca de los 6.000 metros, para regresar de nuevo al campo base. El equipo tiene previsto descansar el miércoles y retomar el jueves la actividad con el objetivo de alcanzar ya el campo 2 (a 6.400 metros de altura) y revisar el estado de la equipación hasta esa altura.

"Me encuentro muy bien. Las fuerzas aún no están tan mermadas como yo pensaba y mi único problema es que llevo las uñas de los dedos gordos colgando, y se me hace muy doloroso cramponear frontalmente, pero bueno toca apretar los dientes", explica Txikon desde el campo base, con ganas de atacar la cumbre lo más pronto posible.