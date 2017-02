Turno para la Copa

El CV. Río Duero perdió por 3-0 ante Ventura Palma y el viernes, a partir de las 20.00 horas, volverá a medirse al equipo balear en el Pabellón Europa de Leganés con motivo de los cuartos de final de la Copa del Rey. En esa cita los pupilos de Manuel Sevillano contarán con el apoyo de unos 200 seguidores que intentarán ayudar al equipo a pasar ronda.



El encuentro de Superliga ante Ventura Palma no tuvo mucha historia porque los baleares fueron superiores, una superioridad que Manuel Sevillano quiere minimizar en un torneo del KO proclive a las sorpresas. De hecho, los celestes jugaron el encuentro pensando en la Copa y un buen ejemplo de ello es que el técnico de Rioseco no estuvo en la pista ayudando a los rivales. El objetivo era no forzar a nadie para llegar al complejo compromiso copero en las mejores condiciones posibles.



Los celestes se centran ya en preparar ese encuentro con entrenamientos vespertinos en el pabellón de Los Pajaritos. La última sesión tendrá lugar el jueves por la tarde y, al finalizar la misma, el equipo, con la única baja de Dani Sanz por lesión, partirá hacia Leganés para hacer noche y entrenar a la mañana siguiente en el escenario del encuentro que tendrá lugar horas después.



De cara a ese encuentro ante Palma, los celestes tendrán un buen apoyo en la grada. El C.V. Río Duero calcula que serán 200 los sorianos que se den cita en el Pabellón Europa ya que son 190 las localidades que han pedido a la organización. Viajará un autobús con aficionados aunque la mayoría lo hará en vehículos particulares. En ese autobús, con precios de 15 y 20 euros viaje más entrada, quedan 10 plazas disponibles. Los interesados pueden inscribirse a través de la web de la entidad celeste o bien bajando esta semana a Los Pajaritos a las 19.00 horas que es cuando entrena el equipo. A estos aficionados que se trasladen desde Soria hay que sumar los que apoyen desde Madrid por las gestiones realizadas por Manu Salvador o Abel Bernal.



En cuanto a la competición de Superliga, señalar que pese a la derrota, los de Manuel Sevillano se mantienen a tres puntos de la quinta plaza y esto ocurre cuando su calendario se hace más flexible en cuanto al nivel de los rivales. Textil Santanderina será el próximo rival del Río Duero. En la zona alta, Unicaja Almería asentó su liderato tras imponerse por 1-3 a Ibiza confirmando que es el máximo aspirante a los títulos en juego.