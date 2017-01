A tumbar apuestas

Las casas de apuestas no son casas de la caridad, están para ganar dinero. Por esta razón estudian milimétricamente lo que pagan por los tres pronósticos posibles en un partido en función de variables. En el caso del Levante-Numancia esas casas de apuestas lo tienen claro, el triunfo local apenas se paga y todo lo contrario ocurre con la victoria rojilla. Pero en el fútbol, las casas de apuestas no siempre aciertan y se han dado situaciones llamativas al respecto. Los partidos no se ganan ni se pierden antes de jugarlos.



Con el objetivo de tumbar esas apuestas, de hacer ‘millonarios’ a los apostantes más valientes, saltará hoy el Numancia al terreno de juego del Ciudad de Valencia, la cancha del líder, el Levante y el campo más difícil de toda la Segunda División. Para ello Jagoba Arrasate mantendrá el mismo once que ganó en Anduva toda vez que mantiene la importante baja por lesión de Manu del Moral en ataque.



Los pupilos de Jagoba Arrasate inician la segunda vuelta con el objetivo de mantener su buena racha de resultados tras acumular dos victorias y un empate. El pasado fin de semana, los rojillos firmaban su primera triunfo a domicilio, tres puntos que han dado moral a la plantilla de cara a uno de los desplazamientos más complicados de la temporada, una moral que le vendrá bien a un equipo que, en su mejor versión, es capaz de ganar en cualquier campo. Jagoba Arrasate no puede contar para esta tarde con Manu del Moral y Luis Valcarce por lesión y Munir por sus compromisos internacionales. Por este motivo, salvo sorpresa, repetirá el once de Anduva. La zaga rojilla se las tendrá que ver con uno de los ataques más rápidos y más efectivos de la competición (Jagoba Arrasate ya reconocía que el Levante está haciendo malo a todas las defensas de Segunda), mientras que el ataque soriano tendrá que buscarle las cosquillas al equipo menos goleado.



Juan Ramón López Muñiz dirige un equipo que va viento en popa hacia Primera. El técnico asturiano no puede contar con Jefferson Lerma quien el pasado fin de semana veía su quinta amarilla e igualmente son bajas por lesión, Chema, Iván y Paco Montañés. Rafael Martins se queda fuera por decisión técnica toda vez que ha pedido su salida de la entidad granota.



El temporal de nieve y agua ha afectado al terreno de juego. A la espera de cómo esté el mismo, en el mejor de los casos se espera un terreno de juego un tanto pesado, lo que puede afectar a la forma de jugar de ambos equipos.