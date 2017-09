Trío de campeones

La nadadora Mireia Belmonte, el ciclista Miguel Indurain y el atleta Abel Antón se adjudicaron el Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla y se impusieron en la prueba por relevos de la modalidad olímpica.



Los tres embajadores de Banco Santander formaron el equipo ‘123acorrer’ y obtuvieron una brillante victoria con una ventaja sobre el segundo clasificado de cinco minutos, según informan desde la entidad financiera en una nota de prensa. En su segunda participación en el Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla, Mireia Belmonte, Miguel Indurain y Abel Antón firmaron un mejor tiempo de 1h:56:36 por delante del equipo El Faro Azul y C.D. Media Legua.



La capital hispalense acogió por cuarto año el mayor circuito de triatlón popular de Europa al que hay que unir la octava edición del Triatlón de Málaga del próximo 2 de octubre. Mireia Belmonte fue la encargada de abrir fuego en la competición en la prueba de 1.500 metros de natación en el pantalán del Puerto de Sevilla. La campeona del mundo consiguió un parcial de 15:32, demostrando una vez más su gran momento de forma que le ha llevado hasta la cúspide de la natación mundial.

Por su parte, Miguel Indurain, encargado del relevo en la prueba de ciclismo, firmó otra gran actuación con un tiempo parcial de 1h:07:56 en los 40 kilómetros, mientras que Abel Antón cerró el relevo en la carrera a pie de 9 kilómetros y ha cruzado la meta en 33:09 acompañado por Mireia Belmonte y Miguel Indurain.



«Aún sigo de vacaciones pero siempre es especial poder participar en una carrera popular y competir en ella junto a grandes deportistas como Miguel Indurain y Abel Antón. El agua estaba además calentita, el escenario es muy bonito y siempre es muy agradable estar en un ciudad como Sevilla», aseguró Mireia Belmonte.



Miguel Indurain también mostró su satisfacción por su participación. «Me ha gustado mucho volver a participar en el Santander Triathlon Series de Sevilla porque he disfrutado con el ambiente, el clima y la temperatura y con la respuesta del público», señaló. En su opinión, «el deporte de élite español está demostrando con sus triunfos que merece la pena que se invierta en él porque de esta manera se logran grandes deportistas como los que tenemos en nuestro país».



Abel Antón, que sigue sin olvidar sus vínculos con la capital andaluza, recalcó que Sevilla es para él «una ciudad talismán», desde su victoria en el Mundial de Atletismo de 1999. «De hecho, suelo venir tres o cuatros veces por año y es un sitio donde siempre me encuentro a gusto. A mí me gusta participar en este tipo de pruebas no profesionales, porque también en el deporte de base hay grandes deportistas», manifestó.



El Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla ha vuelto a su emplazamiento habitual en el Muelle de Las Delicias y en jornada matinal con un millar de participantes y «todo un éxito de participación».