Tributo a unos campeones

Soria se puso las zapatillas con motivo de la fiesta del Atletismo. Más de 1.200 atletas y buen número de aficionados tomaron las calles con motivo de la XXXIV Media Maratón Abel Antón y la 5K Fermín Cacho. Dos pruebas que sirvieron para rendir homenaje al 25 aniversario de la medalla de oro olímpica lograda por el campeón agredeño en Barcelona 92.



La fiesta del atletismo soriano comenzó cantando en cumpleaños feliz a Fermín Cacho en la línea de salida de Mariano Vicén. Un momento emotivo en el que, con tarta incluida, el campeón olímpico en Barcelona 92 estuvo acompañado por su compañero de entrenamientos Abel Antón, así como por el técnico soriano Enrique Pascual Oliva y el representante de atletismo, Miguel Ángel Mostaza. Precisamente este último destacó que, si Fermín Cacho era el mejor atleta español de todos los tiempo, Abel Antón era el segundo. «Estos atletas tienen algo que deber a esta tierra que siempre estuvo con ellos», apuntó Por su parte, Enrique Pascual Oliva calificó como «maravillosos», todos los años pasados con Abel Antón y Fermín Cacho y significó que «sin un entrenador no hay atletas y sin atletas no hay entrenador».



La Popular 5K Fermín Cacho, con 275 participantes, tuvo a los atletas adnamantinos como verdaderos protagonistas gracias a los triunfos de Daniel Mateo y María García Gamarra. En la prueba masculina Dani Mateo engrosó su palmarés con su séptima victoria en la prueba, lo hizo entrando primero con una notable ventaja sobre David Martínez y David Bascuñana. En féminas, remontaba María García Gamarra quien, tras ir segunda en el primer paso por meta, superaba en uno de los tramos del recorrido a Ana Martínez Buberos y lograba el título en la prueba. García Gamarra era primera seguida de Martínez Buberos y Ana Ruiz García.



La Media Maratón Abel Antón, con 420 inscritos, comenzó con un pequeño homenaje a Egoísmo Positivo, fundación de carácter nacional nacida hace dos años que ayuda a personas con movilidad reducida a participar en pruebas de running gracias a la colaboración de voluntarios.



En la distancia de los 21 kilómetros, el dominio norteafricano en la prueba masculina fue total. Buena prueba de ello es que Said Aitaddi y Abdelhadi Elmouaziz hicieron parte del recorrido en solitario estando juntos hasta los últimos kilómetros de la prueba. Aitaddi, afincado en Calatayud, apretaba un poco el ritmo en ese último tramo y cruzaba la línea de meta en solitario con una gran marca de 1H:06.30. Apenas unos segundos más tarde cruzaba es línea Abdelhadi Elmouaziz. Hubo que esperar varios minutos para que el tercero, Sammy Schu, cruzara la meta lo que da una idea del dominio de los dos primeros. La cuarta plaza de la Media Maratón era para el gran Luis Ángel Tejedor, primer soriano en cruzar la meta, quien marcad un tiempo de 1H:16.22. Otro soriano, Toño Íñigo, era quinto.



Más igualada fue la prueba femenina, es especial entre las dos primeras clasificadas, una pelea en la que la atleta de Alconaba, Elisa Hernández Asensio, rozaba el triunfo. La soriana sprintaba en los últimos metros intentando alcanzar a la ganadora del año pasado, Jimena Martín, quien reeditaba el triunfo conseguido el año pasado con cuatro segundos de ventaja sobre la soriana. La tercera plaza era para María Ángeles Magán con un tiempo de 1H:25.38. La fiesta del atletismo soriano había comenzado por la mañana en La Dehesa con motivo de la XVII Carrera Popular Abel Antón para categorías inferiores en el que hubo 500 participantes.

FERMÍN CACHO: "Hagamos de Soria la ciudad europea del deporte"

Fermín Cacho animó a todos los sorianos y atletas a participar la fiesta del atletismo en próximas ediciones para convertir a Soria en la capital europea del deporte. El agredeño no escondió su emoción por el homenaje de una ciudad a la que se siente muy vinculado.



La jornada atlética acercó a la capital a no pocos aficionados al atletismo de otras tierras y a buen número de sorianos a la calle. Para ambos tenía un mensaje el campeón olímpico en Barcelona 92: «Muchas gracias por venir, año tras año, la carrera de Abel son 17 años, se ha ido consolidando y que no se quede aquí. Invitarles a venir a Soria, que sigan corriendo y que hagamos de Soria entre todos la ciudad europea del deporte que es lo que nos gustaría hacer».



Cacho reconocía el homenaje era especial por varios motivos, entre ellos, además del 25 aniversario del oro olímpico, por tener lugar en una ciudad con la que siente un gran afecto: «Estos 25 años de los Juegos es especial por mi amigo Abel, que pasamos muchas fatigas entrenando y ese sufrimiento y compañerismo dio sus frutos. Mi vida deportiva está muy vinculada con esta ciudad y para mí estar aquí con gente que veo de año en año me emociona y estoy contento de estar aquí».



El agredeño, que aclaró que cuando habla de Soria vincula también a su Ágreda natal y resto de la provincia, reconoció en el momento de ver la tarta sintió emoción porque «tenía a Abel al lado» y pudo « abrazarme con él». «El correr era una cosa circunstancial y la emoción ha estado ahí con la tarta y el abrazo con Abel», significó.

ABEL ANTÓN: "Fermín está orgulloso de llevar el nombre de Soria por el mundo"

El dos veces campeón del mundo de maratón, Abel Antón, destacó que era un buen momento de que Soria rindiera un homenaje a Fermín Cacho, buque insignia del atletismo español que siempre ha estado orgulloso de llevar el nombre de Soria por todos los rincones del planeta.



Abel Antón acompañó a Fermín Cacho y el resto de corredores en la fiesta del atletismo y señalaba del homenaje: «Se ha hecho una gran homenaje. Se cumplen 25 años de su oro olímpico y él hizo su carrera aquí, entrenando con nosotros, viviendo con nosotros en el día a día y, como no, Fermín está muy agradecido a Soria y a los sorianos. Como soriano está orgulloso de llevar el nombre de Soria por el Mundo, como estamos los demás, y este homenaje sirve para que nos encontremos 25 años después y podamos volver encontrarnos».



El emotivo homenaje puso los nervios a flor de piel de ambos campeones sorianos. Son muchas las horas compartidas durante años de entrenamiento, recuerdos que volvieron a aflorar en la Plaza Mariano Granados: «Siempre te vienen a la cabeza muchos recuerdos, sobre todo con Fermín, porque vivimos muchos momentos junto en Valonsadero en todos los días, en la pista mañana y tarde. Quieras o no esa convivencia nos he hecho tener una amistad que cada que nos vemos no hacemos más que recordar».



Abel Antón pidió a los atletas llegados de fuera que no dudaran de disfrutar del atletismo y también de lo que ofrece una «tierra especial» como es la soriana.