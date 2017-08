La travesía viaja a Barcelona

La Travesía a Nado de la Laguna Negra, que a mediodía de ayer cumplió su 62 edición, viajó para tierras catalanas con la victoria de Iván San Ginés, que de esta forma estampaba su nombre por cuarta ocasión en el palmarés de la prueba. Fue una victoria apretada sobre el soriano Sergio Martín y rodeada de cierta polémica por el desarrollo de los acontecimientos a la finalización de la carrera. Martín presentaba un reclamación formal ante la organización por la que consideraba una «salida en zona ilegal» del ganador. Una queja que era desestimada por los organizadores y que otorgaba el triunfo al nadador barcelonés.

Juan Antonio Ruiz, uno de los integrantes de la organización de la travesía se refería a la reclamación del soriano e indicaba que «tenemos que ser justos y razonables y no hay ninguna anomalía en la victoria. Hay un juez de salida y la salida la consideró como válida». Ruiz, que al mismo tiempo es presidente del C.N. Soriano, añadía que «desde la organización no tenemos ningún interés que la victoria se la lleve un nadador u otro. La realidad es que el chaval soriano fue siempre primero pero en los últimos metros se desfondó y le ganó su rival. No hay nada más».

Por su parte, Sergio Martín, integrante del C.N. Soriano y vencedor en la Laguna Negra el año pasado, señalaba que «el problema ha sido que el ganador ha salido desde una zona ilegal y ha atrochado unos cuantos metros, siendo más fácil su victoria, hemos intentado impugnarlo con la organización pero no han hecho nada, por lo que se ha salido con la suya».

San Ginés, del C.N. San Feliu, ha parado el crono en 3:04.36 frente a los 3:04.85 de Sergio Martín en una distancia de 230 metros. El nadador catalán lograba la victoria en el impulso de la última brazada, aprovechando su mayor envergadura. El tercer clasificado ha sido el riojano Jonathan Romero, del C.N. Iregua, con 3:25:51.

Fue una jornada en la que la polémica también apareció en el premio a la mejor nadadora soriana. La organización se lo dio a Natalia Alonso Palomar como segunda clasificada en categoría alevín y hubo quejas de que el galardón, «según la normativa de la Federación Española de Natación», debió corresponder a Carmen López Salas como tercera clasificada en la prueba absoluta. «En este sentido la Federación Española no tiene ninguna normativa al respecto», sentenciaba Juan Antonio Ruiz.

La victoria absoluta entre las féminas fue para Alba Romero, del C.N. Logroño. Segunda fue Maiale Sudupe, del C.N. Izarraitz y tercera fue la mencionada Carmen López. En la categoría cadete, la soriana alcanzaba la cuarta plaza.

Participaron un total de 315 nadadores entre todas las categorías, una cifra inferior a 2016 cuando hubo 360 participantes. La temperatura del agua de la Laguna Negra fue de 22 grados y en lo que se refiere al público asistente la cifra fue menor a la del año pasado.

Además de los premios a los tres primeros de cada categoría, también se galardonó al club con mayor número de nadadores y una vez más el C.N Soriano fue el premiado con 81 inscritos. Sergio Martín y Natalia Alonso fueron reconocidos como los mejores nadadores sorianos. Elvira Jiménez y Francisco Pérez fueron los mejores nadadores en la categoría de veteranos.