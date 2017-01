La altura es una de las características que suele tener un central. No es la única pero es una de ellas. Y altura es precisamente lo que tienen Dani Calvo y Carlos Gutiérrez con sus 190 y 192 centímetros. Ambos jugadores han formado juntos en el centro de la zaga rojilla en los dos últimos compromisos y Jagoba Arrasate no es partidario de hacer cambios cuando las cosas funcionan por lo que todo hace indicar que mañana, en Anduva, volverán a ser los ‘jefes’ de la línea defensiva.

Dani Calvo y Carlos Gutiérrez son, con permiso de Munir que también mide 1,90, las torres del equipo numantino. Torres que, hasta hace dos partidos, no habían coincidido. Lo han hecho ante Mallorca y Huesca, manteniendo a raya en el último compromiso a Urko Vera y colaborando a que el equipo mantuviera la portería a cero.



El caso de Dani Calvo es el más peculiar. El trabajo de los compañeros provocó que el canterano haya estado inédito buena parte de la primera vuelta hasta el punto de no ir ni convocado. Por ello tenía todas la papeletas para salir en el mercado invernal, una situación que ha cambiado tras los dos últimos partidos en los que ha jugado y ha respondido. Esos dos encuentros los ha jugado junto a Carlos Gutiérrez, un compañero con el que se ha encontrado a gusto: «Con Carlos me encuentro cómodo, nos entendemos muy bien. En el campo tenemos una comunicación fluida. En temas de cobertura y en balones aéreos somos muy fuertes y creo que esa es una de nuestras características. Luego, sacar el balón es una de las acciones a las que no renunciamos».



El equipo mantuvo la portería a cero ante el Huesca «ese es nuestro principal objetivo», apunta el central oscense quien no esconde que el Mirandés tiene jugadores habilidosos y corpulentos en ataque como Pedro Martín o Fofo, futbolistas que son «también muy rápidos. Sabemos que vamos a sufrir en las espaldas y tenemos que estar protegidos para que no ocurra eso».



Carlos Gutiérrez acumula más minutos esta temporada que Dani Calvo. El central canario ha jugado 621 minutos ligueros repartidos en ocho encuentros y ha compartido protagonismo en el eje defensivo con Alberto Escassi y Callens. El jugador canario destaca la buena comunicación que ha tenido con su compañero de zaga de los dos últimos partidos: «La verdad es que destacaría la compenetración porque, a pesar de los dos partidos que hemos jugado nada más, creo que nos hemos entendido muy bien a la hora de movernos a la hora de entendernos. Creo que eso es importante».El equipo dejó la portería a cero ante el Huesca gracias al trabajo «de todo el equipo» y para Carlos Gutiérrez es clave que siga siendo así «por la pegada que tenemos arriba». Al destacar una de las cualidades de Dani Calvo apunta: «Está siempre muy bien colocado y muy atento a lo que sucede alrededor, creo que es algo muy importante».