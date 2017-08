El C.D. Numancia cosechó un valioso empate en su visita a Vallecas, un encuentro en el que el equipo, en líneas generales, volvió a dejar el buen sabor de boca que ya mostró en su debut liguero ante el Huesca. Los pupilos de Jagoba Arrasate, que suman cuatro puntos en su casillero, demostraron ante uno de los mejores ataques de la categoría su capacidad de reacción al empatar un choque que se había puesto cuesta arriba con el 2-0 de la primera parte.



El Numancia de esta temporada tiene buena pinta. El equipo aprobó con nota el examen de Vallecas. Lo aprobó por el resultado final y por la imagen ofrecida en algunas fases del encuentro. No es ajena a esta situación la afición numantina que, a la finalización del choque, reconocían que sí, que el Numancia había estado «bien».



No era un compromiso fácil el de Vallecas por el escenario y la calidad del rival y ello no impidió que el equipo mantuviera el tipo en un compromiso con dos caras bien diferenciadas. Arrancaron bien ambos equipos con acercamientos en una y otra portería. Diamanka, Íñigo Pérez y Manu del Moral avisaban para los rojillos con ocasiones que, de haber estado acertados de cara a puerta, bien hubieran podido cambiar el signo del encuentro. Demostrando al fin y al cabo que de tres cuarto de cancha en adelante hay talento y calidad para hacer daño. No fue así y golpeó el Rayo en apenas dos minutos con dos goles. Fueron dos tantos que parecieron mandar a la lona al equipo de Arrasate. El Rayo demostró en varias fases de esa primera parte la calidad de su plantilla haciendo daños a los rojillos por las bandas, en especial por el perfil izquierdo donde Markel tenía problemas para tapar a Aguirre.



Esta fue una de las claves de la reacción numantina en la reanudación. El equipo tapó sus bandas, hubo más ayudas y menos espacios para el rival. Fue clave también la convicción numantina para no bajar los brazos pese al 2-0, para ir hacia adelante, y que Pere Milla, un jugadorazo como la copa de un pino, recortara distancias en el marcador en el 49.



El tanto dejó tocado al Rayo y el Numancia dominó la situación. Tuvo muy buenos minutos, sin pasar apuros atrás y buscando la portería contraria con varias llegadas. Diamanka volvió a justificar su fichaje en el 63 al robar un balón y culminar la jugada con el segundo gol del equipo. Con el 2-2 el Numancia siguió intentándolo y tuvo ocasiones para ganar. En los instantes finales las tuvo también el Rayo en un partido que se pudo ganar pero también perder pero que no evita esas buenas sensaciones transmitidas por el equipo en líneas generales.



Esos instantes finales es uno de los aspectos a mejorar por el equipo en próximas jornadas, tener más control del encuentro y evitar que el choque se convierta en un ida y vuelta que, en definitiva, convierte en una lotería el final de un encuentro.