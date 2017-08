Tiempo de codornices

La temporada de caza de la media veda arranca hoy en las nueve provincias de la Comunidad. Un año más, los aficionados regionales tratan de averiguar dónde podrán encontrar a la menor de las gallináceas en un año en el que la cosecha ha sido nefasta en prácticamente toda la región. Hay mucho escepticismo entre los aficionados a la caza tras comprobar, como en solamente unas pocas jornadas, muchos acotados han quedado inservibles para la caza de la codorniz al haber sido realizadas en estos cotos labores que antaño no se hacían, como la de pasar los arados en julio, dejando impracticables miles de hectáreas para cazar codornices. El día de la Virgen se saldrá de dudas pero hace años que no había tan malas sensaciones entre la mayoría de los cazadores como éste.



Nunca un año malo de cosecha fue un buen año de codorniz, siempre fue malo y eso que este año, según señaló a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, «entraron codornices en la primavera en nuestra Comunidad como hacía años que no lo hacían. Sin embargo, a fecha de hoy son muchos los cotos que cuentan con su rastrojeras aradas y pasada los cultivadores y obviamente ahí no habrá codornices, con lo que habrá que buscarlas en las zonas verdes, en las zonas de pastos, en las zonas de regatos y de perdidos y en las zonas de montaña donde, como en León, este año sí se espera que haya una buena campaña, al menos en la zona de páramos y de la montaña leonesa», señala Santiago Iturmendi.



«La rastrojera no va a marcar si una campaña va a ser buena o mala. Obviamente todos queremos rastrojos, que siempre fue el lugar ideal para cazar codornices, pero la codorniz también los abandona si, por ejemplo, no tiene frescura en la zona. El año pasado hubo muchos rastrojos y la campaña no fue tan buena como se preveía. Influyen muchas más cosas. Además, pagando a 60 euros la tonelada de paja la poca que ha salido este año ha desaparecido de los campos el mismo día en que las parcelas eran cosechadas. Cazarán codornices, con seguridad, aquellos cazadores que tengan perros excelentes, que son muy pocos pero que los hay porque los preparan durante todo el año. Estos aficionados obviamente siempre buscan los mejores cotos y desde hace años sabemos que sí logran con facilidad el cupo de 30 codornices establecido. Aunque muchos no lo crean hay muchos aficionados que sí los alcanzan, eso sí, siempre en buenos cotos, con lo que la trilogía, buen coto, buen cazador, buen perro, solamente puede asegurar una buena campaña cinegética. Son los menos, pero los hay y todos los conocemos, aunque luego no digan que se les ha dado bien y traten de sumarse a esa ingente cantidad de cazadores a los que habitualmente nos pintan bastos», recuerda el presidente de la Territorial.



«Por los datos que nosotros manejamos -prosigue el dirigente federativo-, estamos casi convencidos que en las zonas codorniceras tradicionales de Burgos, León, Palencia y Soria sí se va a dar la apertura regular, y es de esperar que siga así al menos estos primeros días. Se están viendo concentraciones importantes de codornices adultas, lo que viene a reafirmar que donde les está faltando el hábitat idóneo las africanas se juntan y marchan a otros sitios más propensos para ellas. Este año nos llegan noticias de que se están escuchando muchas codornices cantar al borde del mar, en las zonas de Cantabria, en las zonas de Asturias, incluso en las zonas gallegas muy cercanas al mar, con lo que parece ser que la codorniz ha buscado el fresco que este año faltó en Castilla y León. Es la eterna historia de siempre. Habrá quien tenga buen día, que los va a haber con toda seguridad, y también habrá cazadores de la zona sur de la región que no logren ni tan siquiera descargar la escopeta sobre las codornices. Esta es nuestra previsión. Sabemos que va a haber un año excelente de paloma torcaz, también sabemos que en muchos cotos se autoriza la caza del conejo, con lo que el aficionado, sobre todo el más mayor, va a encontrar divertimento con el orejas, y también tenemos constancia de que este año la tórtola, a pesar de que se ha rebajado el cupo a seis ejemplares por cazador y día, se está viendo alguna más que otros años de tal forma que en los lugares más tortolilleros, como pueden ser Salamanca, Zamora o Segovia, es probable que el aficionado sí se divierta con la menor de las palomas», concluye el presidente de la Federación de Castilla y León.



La campaña de la media veda concluirá el día 17 de septiembre y en ella se podrán abatir la siguientes especies: codorniz, tórtola y paloma torcaz -estas dos últimas a partir del día 22 de agosto-, urraca, corneja y zorro.