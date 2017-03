Tebas exige a la federación que implante ya el videoarbitraje

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), aseguró ayer que si la Federación Española de Fútbol no comienza a adaptar el sistema de videoarbitraje (VAR), que se utilizó en el amistoso Francia-España (0-2), se hará «daño» a la competición, ya que es un sistema que ya se está imponiendo a nivel mundial.

Hace ya algunos meses, se habló de que la federación tenía previsto, la próxima temporada, ponerlo en marcha, de forma experimental, en la parte final de la Copa. Tebas sospecha que, entre los planes de Ángel Maria Villar, no está acelerar la aparición del VAR en el fútbol español.

Tebas cree que la federación no es consciente de lo importante, necesario y complicado que es poner en marcha el sistema de videoarbitraje. «Hay que cablear campos, probar las señales de televisión, entrenar a los árbitros, cosa que no se hace en dos días, entrenar el sistema, y aquí aún no se ha dado un paso».