El Tardelcuende estudia dar el salto a la Regional Aficionados

El C.D. Tardelcuende ganó el pasado fin de semana la Liga Provincial y no descarta competir la temporada que viene en Regional Aficionados. Los responsables del club tardelcondino ya han dado los primeros pasos en esa dirección y todo dependerá de las posibilidades económicas y la viabilidad deportiva. «No se puede decir que vayamos a ascender pero sí lo estamos mirando muy en serio y, si hay posibilidad, lo haremos», reconoce el técnico tardelcondino, Mario Salvachúa.



El Tardelcuende ha sido esta temporada en gran dominador de la Liga Provincial, una competición de la que se convertía en ganador el pasado fin de semana tras la derrota del Abejar ante el Visontium. «Ya se veía venir, esta ha sido una temporada muy buena y la cosa ha ido bien», indica Mario Salvachúa. El técnico tardelcondino cumple su tercera temporada en el banquillo rojinegro y ese título supone un premio más a los esfuerzos de las dos temporadas anteriores en las que el equipo finalizó en segunda y tercera posición de la general. «Sabíamos de nuestra capacidad, esta temporada hemos tenido más suerte con las lesiones y todo ha ido más rodado», apunta el técnico tardelcondino, cuyo equipo se ha proclamado campeón de la Provincial cuando faltan cuatro jornadas para su finalización.



Como campeón provincial el Tardelcuende tiene ahora la posibilidad de ascender a Regional Aficionados, una posibilidad que no se descarta: «Estamos ya en ello. Vamos a exprimir las opciones al máximo. No voy a decir que vamos a ascender pero sí que vamos a mirarlo muy en serio y, si hubiera posibilidad, lo haremos». El responsable técnico del Tardelcuende reconoce que ya ha habido charlas con directivos y jugadores en ese sentido, una posibilidad que ya se está estudiando. «Todo es cuestión de dinero, si tenemos capacidad económica y deportiva, sin duda. Los chicos se merecen esa experiencia. Creo que tenemos un buen grupo y no lo haríamos mal», señala Mario Salvachúa. El técnico del Tardelcuende tiene una plantilla de 19 jugadores, una plantilla «comprometida» con esa posibilidad de jugar en Regional Aficionados pero que tendría que ser más amplia en caso de ascenso para afrontar la temporada de ahí que hable de viabilidad deportiva en caso de dar el salto de categoría.



El Tardelcuende se proclamó campeón de la Provincial sin estar sobre el terreno de juego. «Tendremos nuestra celebración», señala Mario Salvachúa cuyos pupilos ya vivieron un pequeño aperitivo de celebración con la clasificación para la final de la Copa Diputación. «Tenemos ilusión por la Copa porque muchos jugadores residen en Almazán (escenario de la final) y tienen ilusión por conseguir el doblete», apunta Salvachúa. Hay un motivo más por el que el Tardelcuende, que se medirá al Quintana, sueña con ese torneo. «Este es mi tercer año en el Tardelcuende y en las dos temporadas anteriores ganamos la Copa», indica el técnico de un conjunto tardelcondino que busca su tercer entorchado seguido en la competición copera. Sería el cuarto de la entidad.



El Tardelcuende se proclamó campeón de una Liga Provincial en la que el balón vuelve a rodar este fin de semana tras el parón para afrontar compromisos de la Copa. Quedan cuatro jornadas para finalizar la competición y falta por dilucidar aún qué equipo ocupará la segunda plaza, un puesto por el que pugnan Abejar y Sampedrana.