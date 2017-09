El Tardelcuende aprende a ganar

El Tardelcuende debutó hace un par de semanas en la Regional de Aficionados y lo hizo con una derrota en casa frente al Racing Lermeño. La primera experiencia para el conjunto soriano recién aterrizado en la categoría le sirvió para darse cuenta de las dificultades a las que se enfrentará en su nueva condición de equipo regional. Nada que ver con la trayectoria en el campeonato soriano donde el pasado ejercicio ejerció su superioridad en la liga regular y casi su total dominio en la provincia si no es por la final de la Copa Diputación en la que cedió ante el conjunto vecino, el once de Quintana Redonda. Después de manifestar ese dominio, el paso hacia una categoría superior era no una obligación, pero sí un síntoma de que el club buscaba nuevos alicientes para seguir compitiendo. Como le ocurrió a clubes similares en campañas precedentes y próximas, San José, San Esteban o Norma, el salto a la Regional del Tardelcuende se entiende como algo natural, más allá de las dificultades que entraña aumentar el presupuesto para hacer frente a los gastos de una temporada con mayor exigencia económica. En lo deportivo también exige un compromiso mayor a todos los niveles, desde la plantilla hasta los rectores del club. Ese camino lo ha recortado con la primera victoria, en la segunda jornada, a domicilio y frente al Castilla-Palencia. Este resultado le sirve para aprender a ganar y acercarse al objetivo de mantener la categoría en un campeonato nuevo y unas condiciones muy diferentes a las que se ha enfrentado hasta el momento. Ya, al menos, conoce la fórmula.