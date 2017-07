Tablas en el primer test

El C.D. Numancia empató sin goles ante el Atlético de Madrid B en su primer encuentro de pretemporada. Y por ser el primero fue el típico encuentro de estas fechas en la que se nota que las piernas de los jugadores, por la carga de trabajo, no están frescas. Fue un partido parco en ocasiones en el que algunos de los nuevos jugadores rojillos como Pere Milla o Guillermo dejaron buenos detalles sobre el terreno de juego.



Jagoba Arrasate aprovechó el primer amistoso para repartir minutos entre los jugadores de la plantilla para ir cogiendo ritmo de competición. La primera parte estuvo marcada por un comienzo con alternativas en el dominio del balón con un Dani Nieto muy activo en ataque ante un filial que tenia en Salomón a su jugador mas peligroso en punta.



En el 18 tuvo el Atlético B su primera gran ocasión tras un gran control de Rentero en la frontal cuyo disparo atajó bien Aitor. Poco después Marcos evitaba mayores peligros visitantes al estar atento al corte en dos acciones en los que Dani Calvo se vio superado. La primera gran ocasión local llegó en el 24 con un robo de balón de Pere Milla. El jugador rojillo, que dejó muy buenos detalles estrellaba el balón en el portero. En el 27 respondía Aitor a una gran ocasión de Salomón quien se iba en velocidad de la zaga rojilla y se plantaba ante él.



Tras esa acción el Atlético B cambiaba a su ariete y el Numancia pasó a dominar el partido. Jagoba Arrasate hizo pruebas cambiando de posición a sus medias puntas con un Pere Milla que seguía muy activo. De él nacía la última ocasión de la primera parte tras un robo de balón y una buena combinación que Pablo Valcarce estrellaba en la defensa.



En la reanudación, el técnico rojillo cambió por completo su once y, tras un comienzo dubitativo en el que el filial se acercó con peligro al área de Munir, el equipo tomó las riendas del encuentro con un Escassi que robaba casi todo el protagonismo en el centro del campo. Al principio con un juego más directo para, a medida que pasaron los minutos, hacer un fútbol más combinativo con la mayor participación de Marc Mateu o Pablo Larrea. No fue una segunda parte de grandes ocasiones si bien Guillermo demostró que lleva el gol en las venas. El ariete rojillo no se lo pensó dos veces a la hora de buscar puerta en varias ocasiones sin que el balón llegara a perforar la meta rival. Atrás, el equipo tuvo una situación bastante cómoda con un Carlos Gutiérrez muy atento para desbaratar las llegadas visitantes.



El encuentro disputado ayer en la Ciudad Deportiva ante el filial colchonero era el primero de los seis amistosos de preparación que tiene previstos disputar el C.D. Numancia durante esta pretemporada. El siguiente amistoso tendrá lugar este jueves día 28 en el Municipal de Los Pajaritos, a partir de las 20.30 horas, ante el Deportivo Alavés, con motivo de las presentación del equipo rojillo ante los aficionados.