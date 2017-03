La Superliga se cierra en Los Pajaritos

El C.V. Río Duero pone fin esta tarde en pabellón de Los Pajaritos a la temporada 16-17. Lo hace recibiendo a las 18.00 horas al C.V. Mediterráneo en un encuentro en el que los pupilos de Manuel Sevillano confían en finalizar en la sexta posición de la tabla.



Para ocupar ese puesto los celestes no dependen de ellos mismos. Deberán superar su compromiso de hoy ante un rival que es colista en la clasificación y esperar a ver el resultado que el F.C. Barcelona consiga en Ibiza ante un conjunto local que se juega la tercera plaza en la competición de cara a los play offs. Igualmente, acabar la temporada con un buen sabor de boca, brindando un triunfo a la afición y agradando en el juego, es el otro reto que Manuel Sevillano se marca en la despedida del presente curso.



Para lograr esa victoria, el de Rioseco saldrá de inicio con su once de gala habitual y no se puede descartar, como ocurrió hace 15 días ante Cáceres, que reparta minutos entre los componentes de la plantilla y más tratándose del cierre de la competición. El C.V. Mediterráneo se presenta en Soria ya descendido y con una única victoria en fase regular. Sevillano destacaba del conjunto valenciano la recepción de Andy Rojas y explicaba que, si su equipo no estaba al nivel, bien podía llevarse un susto esta tarde.



La última jornada de fase regular cuenta con horario unificado porque, entre otras cosas, falta por aclarar el orden de los equipos que lucharán por el play off. Teruel e Ibiza Voley están separados por dos puntos en la tercera y cuarta posición de la tabla. Los ibicencos deben ganar su partido ante el Barcelona y esperar a que los turolenses pinchen en Los Planos por 0-3 ó 1-3 ante el líder Unicaja Almería.