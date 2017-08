Atenas, 10 de agosto de 1997. Son las nueve de la mañana y los maratonianos llevan ya dos horas sobre el asfalto heleno. La temperatura roza los 35 grados en esa mañana en la que se disputa la prueba de maratón del Mundial de Atletismo. Al frente de la prueba Martín Fiz. El vitoriano ha arrancado en el kilómetro 17 con el objetivo de revalidar su título de campeón mundial. Detrás de él, como una sombra, está Abel Antón Rodrigo (Ojuel, Soria, 1962). A 500 metros para el final de la prueba, Antón cambia de ritmo, supera a su rival y cruza en solitario la meta del marmóreo Estadio Panathinaikó.

Hoy se cumplen 20 años de otra de las gestas internacionales del deporte soriano, otra muesca en el revólver de EnriquePascual Oliva, a la sazón, entrenador de Fermín Cacho y Abel Antón. «Tras ganar un año antes en Berlín y en Corea, para mí afrontar un Campeonato del Mundo donde otro español como era Martín Fiz era el campeón mundial era algo nuevo. Ir a Atenas, el escenario en el que nació la prueba hace más de 2.500 años, supone un recuerdo especial. Cuando corres esa carrera y ganas en un sitio tan emblemático, quieras o no, el recuerdo siempre es especial. Lo vives desde que llegas allí, el día de antes te llevan a ver el circuito, sales de la ciudad de Maratón y llegas a Atenas, son situaciones que vives intensamente, en especial cuando entras en ese gran estadio, un Panathinaikó que es donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos es especial para cualquiera y ese día lo fue para mí», rememora Abel Antón de aquel día en el que cruzó la meta en un tiempo de 2h.13:16.

El campeón soriano admite que la estrategia de carrera la tenía clara durante sus entrenamientos en Valonsadero. Martín Fiz era el vigente campeón mundial y llegaba tras haber sido cuarto en los Juegos de Atlanta por lo que era el hombre a seguir. «Sabía que era el corredor a seguir hasta el final. La de Atenas es una carrera muy dura, son más de 20 kilómetros cuesta arriba hasta la colina que separa Maratón de Atenas. Sabía que ahí se iban a poner las cosas muy difíciles porque Martín no iba a cejar en su empeño de intentar dejarme. Pude aguantarle hasta los últimos cinco kilómetros que ya eran cuesta abajo y ahí, en el momento que aguanté, sabía que media carrera era mía porque era un atleta más rápido que él en los metros finales. Cuanto más nos acercábamos a la meta lo veía más fácil, mi táctica era aguantar lo máximo posible y a falta de 500 metros era el momento de dar el tirón», explica Abel Antón quien entró en un estadio huérfano de público. Había unos 20.000 aficionados, menos de media del aforo, debido a una amenaza de bomba que obligó a las autoridades a restringir el acceso de seguidores.

El campeón soriano admite que ha participado en maratones más duros que aquel de Atenas, escenario en el disfrutó «mucho», si bien «en el kilómetro 35, una vez terminada la subida, en el límite de las fuerzas hubo cierto momento en el que me quedaba o no me quedaba pero al final en los últimos cinco kilómetros pude recuperarme y terminar con buenas sensaciones».

Aquel título mundial, como el oro de Fermín Cacho en Barcelona, supuso un antes y un después en la carrera de Abel Antón tal y como admite el campeón soriano: «Durante toda mi carrera había hecho distancias más cortas, estando en finales de todos los campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos y me faltaba la guinda de las medallas. Ahí se estaba terminando mi carrera deportiva y tenía que probar en una distancia en la que podía conseguir éxitos y la suerte fue que, después de Atlanta 96 tras correr la final del 10.000, dije que tenía que probar en maratón. Si me salía bien, continuaba haciendo atletismo y, si no, un año después me retiraría del atletismo. Así de duras eran las cosas. Realmente todo me salió bien, gané en Berlín y en Corea y ganando el Mundial de Atenas me dio alas para seguir unos años más y tener otros éxitos como el maratón de Londres, que es muy difícil de ganar y el Mundial de Sevilla que es el colofón porque nadie había ganado dos mundiales de maratón seguidos».

Efectivamente, Abel Antón logró su segundo título mundial de maratón en el 99 en Sevilla. Desde entonces ningún otro atleta europeo blanco ha logrado imponerse en la cita mundialista sobre los 42 kilómetros. Los africanos son desde entonces los dominadores de la distancia. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 20 años? Para el campeón soriano «hay muchas circunstancias», que explican ese cambio de situación. «Quizá en esa época no le hacían demasiado caso al maratón y no lo preparaban concienzudamente». Señala que los africanos en aquel momento corrían en ritmo de «2:5 ó 2:6, que estaban a un ritmo de dos minutos o minuto y medio con diferencia nuestra».

Cuando llegaba un maratón de condiciones extremas como pudo ser el maratón de Sevilla donde se corrió con 38 ó 40 grados, si no estabas muy preparado, bien mentalizado para esos momentos tan extremos, pinchaban», añade Abel Antón. El campeón soriano no esconde que ahora las cosas han cambiado, hay más africanos de nivel en maratón y han triplicado su presencia respecto a hace 20 años. «Corren a unos ritmos impresionantes de 2h:3, lo que implica unos cinco minutos más rápido de lo que lo hacían antes por lo que las diferencias con los atletas europeos blancos se ha incrementado», explica sobre las razones del predominio africano en la distancia.

Los aficionados españoles en general, y los sorianos en particular, celebran y disfrutan en estos días las efemérides de los éxitos deportivos de Fermín Cacho y Abel Antón. No pudo hacerlo Filípides, el considerado primer maratoniano de la historia. Narran algunos clásicos que, tras recorrer los 42 kilómetros entre Maratón y Atenas, el bravo mensajero ateniense exhalaba como consecuencia del esfuerzo.