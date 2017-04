Sprint por la salvación

El C.D. Numancia necesita sumar diez de los 30 puntos que quedan en juego para alcanzar la barrera de los 50 puntos con los que se certifica la permanencia en la categoría. Manteniendo la media actual de puntos, los rojillos se irían a los 53 a final de temporada.



El C.D. Numancia encadena una racha de siete encuentros sin ganar que han llevado al equipo de estar a dos puntos de la promoción tras sumar tres victorias seguidas a cuatro del descenso en el que se encuentra en estos momentos. Con ese margen sobre la zona baja, la prioridad no es otra que alcanzar los 50 puntos que aseguran la permanencia en la categoría. Pensar el algo más en estos momentos sería un tanto descabellado aunque situaciones más extrañas se han dado en el mundo del fútbol. No son descabellados los números, cristalinos, siempre y cuando no sean manipulados. Esos números indican que, manteniendo el promedio de puntos durante el presente curso, los rojillos se irían a los 53 puntos al final de temporada, con lo que se lograría el objetivo de la permanencia. Exactamente, esa media arroja un saldo final de 52,5, punto, una cifra que bien se puede redondear al alza.



Uno de los motivos radica en que, pese a la última racha, los rojillos suman en esta segunda vuelta un puntos más que los obtenidos en la primera a estas mismas alturas de campeonato. 12 puntos (empates ante Getafe, Alcorcón, Reus, Oviedo, Córdoba y Rayo y victorias ante Nástic de Tarragona y Real Zaragoza), de la primera vuelta frente a los 13 que acumula en estos momentos tras las victorias ante Getafe, Alcorcón y Reus y los empates ante Real Oviedo, Córdoba, Rayo Vallecano y Sevilla Atlético.



Otro motivo radica en que al equipo se le da dio mejor el último tramo de la primera vuelta que el primer tramo de la segunda. El equipo llegó al partido de Montilivi en la primera vuelta con 12 puntos en su casillero y, pese a que prolongó su racha de partidos sin ganar ante Girona, Elche y Tenerife, ello no le impidió para acabar la primera vuelta del torneo con 27 puntos. En otras palabras, entre el 3-0 encajado ante el Girona y el 0-3 con el que acabó la primera vuelta en Miranda, los rojillos sumaron 15 puntos. Manteniendo esa media el equipo se iría a los 55 puntos a final de temporada, 54 si se doblan los conseguidos en la primera vuelta. Suficientes para asegurar la permanencia en la categoría.



Suficientes siempre y cuando se mantenga la media o, por qué no, se mejore. La primera oportunidad para hacerlo tendrá lugar este fin de semana con la visita del Girona de Pablo Machín a Los Pajaritos. Los rojillos necesitan los tres puntos ante el equipo del preparador soriano para poner fin a la trayectoria de siete encuentros consecutivos que acumula sin ganar, una victoria que le permitirían como mínimo mantener su renta sobre la zona de descenso.