Soria contará con un Museo del Deporte durante el Europeo

Durante esta semana se inaugurará en el nuevo polideportivo de La Juventud el Museo del Deporte, una muestra temporal que estará disponible hasta el 3 de mayo, en la que se podrán ver trofeos y objetos pertenecientes en su mayoría a clubes y deportistas sorianos en una actividad paralela que servirá como complemento al Campeonato de Europa de Duatlón que se disputará en la ciudad los próximos 29 y 30 de abril.

La exposición, pendiente de confirmación de apertura al público, podrá contemplarse en el polideportivo de La Juventud de lunes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La visita será totalmente gratuita. La muestra contará con ocho deportes representados en 22 entidades diferentes entre deportistas y clubes deportivos, con un total de 45 piezas originales en los que el deporte soriano tendrá un protagonismo principal. No obstante, habrá también objetos pertenecientes a otros grandes deportistas españoles y a un extranjero.

Entre las primeras piezas confirmadas y que en una recopilación de los principales triunfos de los principales baluartes deportivos de la provincia no podría faltar, cabe destacar uno de los primeros hitos, el oro logrado el 8 de agosto de 1992 por el agredeño Fermín Cacho en los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una medalla que hizo desbordar de alegría a todo el país y especialmente, cómo no a Soria. No obstante, se trataba de una medalla de oro en una de las distancias míticas de este deporte. Pues bien, pocos sorianos serán los que no hayan visto las imágenes del mediofondista girando la cabeza en la recta de meta del estadio olímpico de Montjuïc antes de colgarse uno de los oros más preciados del atletismo español, pero probablemente, hasta ahora muy pocos serán los que habrán podido ver a unos centímetros de distancia la preciada y dorada presea.

Esta recopilación de obras organizada por el Ayuntamiento de Soria y la Federación de Triatlón de Castilla y León con motivo del Campeonato de Europa de duatlón, no pretende ser un museo del deporte soriano, ya que quedarían muchas piezas y deportistas en el tintero, pero sí busca ofrecer una muestra representativa de la gran cantidad de triunfos importantes que han obtenido los deportistas sorianos a lo largo de los años buscando despertar el interés tanto de los propios sorianos, como de los participantes de la cita continental, por lo que todos los deportistas representados son internacionales. Así mismo, aunque en general los Juegos Olímpicos y las grandes competiciones internacionales han centrado la recopilación de las obras, el contexto de una prueba de duatlón ha propiciado que deportes como el atletismo o el ciclismo tengan un peso muy importante en este museo eventual.

En este sentido, cabe destacar la colaboración del Museo del ciclismo de Abejar, de carácter permanente, que dirige Alberto Faricle. Gracias a su aportación se podrá ver el mallot de Faustino Rupérez, único ciclista soriano en lograr una Vuelta ciclista a España y que en buena medida representará también el buen hacer de los entrenadores sorianos, ya que formó parte como director de varias selecciones españolas presentes en Juegos Paralímpicos.

En materia de ciclismo, algunos de los astros nacionales de este deporte como Pedro Delgado, Miguel Indurain o Alberto Contador, también estarán representados en La Juventud.

Pero junto al atletismo o el ciclismo habrá otros deportes olímpicos como la gimnasia, con la figura de Sergio Muñoz, quien participó en dos Juegos Olímpicos, como es el caso de Pekín 2008 o Londres 2012. En su caso, el gimnasta soriano aportará tanto su indumentaria olímpica, como su medalla de participación en Pekín 2008, dos medallas de bronce logradas en los Juegos del Mediterráneo de Pescara y un oro cosechado en el Campeonato de Europa Junior en Volos.

Otro nombre a tener en cuenta es el del burgense Álvaro Aparicio, jugador de fútbol sala que sumó más de un centenar de encuentros internacionales, tres campeonatos de Europa, cuatro títulos de Liga y dos Copas, entre otros éxitos, que en su caso expondrá una camiseta de la selección firmada por todos sus compañeros de selección y por el propio futbolista.

En cuanto al duatlón, cabe destacar la medalla de séptimo clasificado en el Campeonato del mundo de esta modalidad en 2004 por el soriano Rubén Andrés, un éxito que le permitió adjudicarse en ese año el título de Premio Provincial del Deporte en Soria, y que probablemente fuera uno de los detonantes para que unos cuantos años después Soria albergara un Campeonato de Europa de Duatlón, uno de los grandes eventos deportivos que se habrán organizado hasta ahora en la provincia y que con este evento museístico, de alguna forma también hace extensiva esta fiesta competitiva a todos los amantes del deporte.