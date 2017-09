«Somos optimistas»

«La Copa del Rey es la competición del KO y no hay vuelta atrás, hay que ganar para pasar. La buena dinámica que lleva el equipo en Liga nos hace ser optimistas. Pensamos en hacer un buen partido y clasificarnos». Con estas palabras, el entrenador del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, reflejaba la ambición con la que ha viajado su equipo rumbo a Oviedo para el estreno en la competición copera. Arrasate reconocía que realizará «bastantes cambios» en el once pero sólo confirmaba la titularidad de Aitor Fernández en la portería.

El Numancia quiere seguir con vida en la Copa y para ello tendrá que superar a un rival «con un estilo que se basa en apretar y en ser intenso», señalaba el de Berriatua. Arrasate se atrevía a visualizar cómo puede ser el encuentro en el Carlos Tartiere e indicaba que «nosotros queremos ser protagonistas. ¿Partido abierto? Puede ser que sea un partido con goles».

Arrasate señalaba que sabe porque se hizo grande el Numancia y la ilusión de la afición por el torneo del KO. «Nos toca ya pasar de ronda y queremos tener recorrido en la Copa. Yo sé lo que es este club y porque se hizo grande. Al público le ilusiona, aunque entiendo que el formato de la Copa no es muy atractivo para los equipos de Segunda. Pero queremos tener un recorrido en Copa y todo pasa por ganar al Oviedo», resaltaba.

El vizcaíno aseguraba que no le gusta el sistema de competición en la Copa porque «tienes que jugar con equipos de tu misma categoría, pasar dos rondas que no es fácil y luego no te toca un gordo, entre comillas. La Copa, para mí, debería ser mucho más puro y a partido único», manifestaba.

Arrasate reserva a Íñigo Pérez, Diamanka y Manu del Moral, tres titulares en el inicio de la competición, aunque en la citación sí que está Pere Milla, el futbolista que está desequilibrando con sus goles en este inicio de competición liguera. «Pere Milla está en estado de gracia. Está bien físicamente y es una opción más que tenemos», comentaba el técnico.

En lo que se refiere al once por el que apueste ante el Oviedo, Arrasate sólo dejaba claro que Aitor Fernández estará bajo los tres palos. Con la ausencia de Munir al estar con la selección de Marruecos, la otra opción para la portería sería la de Gaizka Campos, aunque el preparador rojillo descartaba la titularidad del vasco, un guardameta que, aunque entrena con el primer equipo, forma parte de la plantilla del filial de Tercera División.

Manu, Dimanka e Íñig Pérez no viajan a Oviedo

Tres de los titularísimos en Liga como Manu del Moral, Diamanka e Íñigo Pérez no formaban parte de la lista de convocados para Oviedo y verán la Copa del Rey desde la pequeña pantalla. Jagoba Arrasate quiere dar descanso a los tres, en especial a Diamanka que con problemas en los aductores no se ha ejercitado en los dos últimos entrenamientos del equipo. «Espero que pueda estar en condiciones de jugar el lunes en Reus», indicaba el míster. Además de estas ausencias, en el Carlos Tartiere no estarán Munir -con la selección de Marruecos- ni los lesionados Julio Álvarez, Elgezabal, Luis Valcarce y Carlos Gutiérrez. En la citación de 18 efectivos llama la atención la convocatoria de dos futbolistas del filial como Cristian Sanz y Vallejo, además del portero Gaizka Campos. En principio, los tres iniciarán el partido desde el banquillo.