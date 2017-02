Una situación difícil

Víctor Andrés está viviendo en primera persona uno de los capítulos más desagradables que se pueden vivir en el planeta fútbol. El exjugador numantino milita esta temporada en el Real Jaén, entidad que hace dos temporadas militó en Segunda y que ahora atraviesa serios problemas económicos. El futbolista soriano acumula tres meses sin cobrar y asume que no lo hará hasta final de temporada.



Formado en la Ciudad Deportiva, el futbolista soriano militó durante varias temporadas en la primera plantilla numantina, entre las 10-11 y la 13-14. Con mucho talento pero sin minutos en la 14-15 comenzaba su periplo por equipos de Segunda B. Este año recalaba en el Real Jaén, club en el que lleva tres meses sin cobrar: «El año pasado ya hubo problemas pero esta temporada comenzamos bien, con algún retraso pero bien. El máximo accionista nos tranquilizaba diciéndonos que no nos iba a faltar de nada pero desde noviembre no hemos vuelto a ver un duro», indica el centrocampista soriano.



Víctor Andrés lleva casi tres meses sin cobrar y está mentalizado de que no va a ver «un duro hasta mayo o junio», con lo que ello implica. Víctor Andrés ya está tirando de los ahorros, ahorros con los que paga el piso que tiene de alquiler junto a otro compañero. «Llevo un tiempo en esto y me lo puedo permitir, tengo la suerte de no necesitar dinero ya. Hasta final de temporada me voy a poder apañar», admite para señalar que tampoco realiza grandes excesos en su día a día y él no tiene una familia a su cargo. El soriano demostró tener la cabeza bien amueblada pero la situación no impide la preocupación de unos padres que «se preocupan». «Los padres te preguntan pero ven que estás bien y lo llevan mejor, la profesión va por dentro», indica.



No ocurre lo mismo con algunos de sus compañeros y mucho menos con varios de los trabajadores del club que tampoco están cobrando su salario. «Los futbolistas tenemos el apoyo de la AFE que nos está echando una mano. Hay más preocupación por los trabajadores que no tienen esa ayuda. Aquí hay gente que lo está pasando realmente mal», admite el futbolista quien no esconde que, en ocasiones, hay que ejercer de psicólogo.



El centrocampista, que destaca la ayuda que intenta brindar una afición implicada en salvar al club, trata de aislarse de la situación centrándose en lo deportivo. El Real Jaén está deportivamente en una situación delicada, en puestos de promoción de descenso, y el reto es salir de ahí. «Enero y febrero han sido convulsos pero el vestuario está unido, queremos centrarnos en lo deportivo», apunta. Víctor Andrés ya vivió una situación similar en el Salamanca, otro club histórico que acabó desapareciendo y en el que estuvo cedido por el Numancia en el curso 12-13. «Aquí va camino de pasar lo mismo pero la masa social es importante y se está implicando», apunta el jugador que es un fijo en el once del conjunto andaluz.



El Real Jaén no es un caso aislado en la Segunda B del fútbol español. Víctor Andrés pone como ejemplo de ello a su compañero de piso, el leonés Diego Bardanca, para quien esta situación no es nueva en las últimas temporadas.