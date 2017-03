El siluro llega a las Cortes

La constatada presencia de siluros en aguas del Duero soriano salta hoy a las Cortes de Castilla y León. El Pleno del Parlamento Autonómico debatirá si autoriza medidas excepcionales para erradicar –o al menos contener– su expansión. La Proposición No de Ley (PNL) defenderá así la postura de cientos de pescadores sorianos, preocupados por el descontrol que hay en torno a este depredador.

La PNL, presentada por el Grupo Socialista, se debatió ya en abril de 2016 en la comisión de Fomento y Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, con un empate en la votación. El Pleno de las Cortes será el que decida sobre el problema que supone la invasión de esta especie en el río Duero.



Ya han sido varios los colectivos que han reclamado medidas contra estos ejemplares no autóctonos y la Junta de Castilla y León sigue sin poner medidas para solucionar los problemas que ocasionan para la fauna del río. El procurador socialista Ángel Hernández lamentó que no se haya hecho nada para solventar este problema que se hizo más evidente el pasado mes de julio con la captura de esta especie invasora y el compromiso por parte de la administración autonómica de adoptar medidas para cortar su expansión como el descaste en fechas programadas. Soria es una provincia que siempre ha sobresalido como destino de los pescadores y este tipo de amenazas no hacen sino limitar los recursos autóctonos de la provincia.



Hernández apuntó al debate para conocer qué se ha hecho y qué se va a hacer para intentar corregir la situación y atender la voz de los cientos de pescadores que hay en Soria. De esta forma, la PNL insta a la Junta a aceptar las solicitudes para descaste de siluro de los clubes y habilitar las zonas de embalse de Los Rábanos, en la parte inferior de la presa, en la playa de Los Rábanos, en la salida del río Golmayo y en la salida de la depuradora para atacar a esta especie. A estos dos puntos se añade que se permita usar cebo natural, ampliar fechas y horarios y permitir pesca desde embarcaciones. Por último, el texto pide que se lleve a cabo un estudio a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria de determinados pozos en los que se pueda realizar pesca eléctrica una vez baje el nivel del río.