Sevillano ve difícil acceder a la quinta plaza

El entrenador del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano, reconoció ayer que finalizar la fase regular en quinta posición será complicado ya que «será difícil», que Cajasol Juvasa pinche. El técnico reconoció que lleva tiempo ojeando jugadores de cara a la próxima temporadas, una temporada en la que la continuidad de Julien Winkelmuller dependerá del propio jugador.



El técnico soriano tiró de calendario de competición para reconocer que será complicado acceder a esa quinta posición toda vez que Cajasol Juvasa tiene igualmente enfrentamiento benévolos en las cuatro jornadas que restan. «Será complicado pero no por nosotros. También veo más fácil coger a Sevilla que perder la sexta posición y que caigamos a la séptima plaza», admitió el técnico soriano. El de Rioseco admitió que ya está viendo jugadores para la próxima temporada si bien «no he empezado a hablar porque no podemos hacer ofertas». En este sentido, indicó que una de sus bazas para convencer a jugadores para recalar en Soria es que vean el Río Duero como una «rampa de lanzamiento» para acabar en otros equipos tal y como ha ocurrido con Carlos Jiménez o Dani Macarro esta temporada.



En este sentido, expresó que la continuidad de Winkelmuller dependerá del propio jugador. Precisamente el opuesto francés sufre un esguince de tobillo que le ha impedido entrenar esta semana si bien el de Rioseco confía en poder contar con él para el partido del domingo ante el Barça. Del equipo blaugrana destacó su regularidad pese a no tener jugadores de renombre que llevan, en algunos casos, jugando mucho tiempo en la entidad catalana.