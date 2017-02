Sevillano reservará a los tocados ante Palma

El técnico del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano, no forzará jugadores este fin de semana en el partido ante Palma que es un aperitivo del choque que ambos equipos protagonizarán en Copa la próxima semana. El técnico aprovechará el partido para probar algunas cosas de cara a ese partido copero para el que ya ha completado un autobús de aficionados.



El conjunto soriano se mide mañana a su rival de Copa, un rival de otra Liga ante el que el técnico celeste, pensando en el torneo del KO, no forzará a los tocados como él, Manu Salvador o Abel Bernal. «La prioridad es que los jugadores con molestias jueguen la semana que viene, no vamos a arriesgar a que tengan un pinchazo», señaló Sevillano. El entrenador de los celestes reconoció que es «difícil» dar la sorpresa en Palma ante uno de los grandes de la Liga si bien en Copa «hay más posibilidades», por la presión y los nervios que tienen los jugadores. Igualmente, indicó que tiene un planteamiento para afrontar el partido que «si nos equivocamos no serviría para la Copa y si acertamos, a seguir». «Vamos a ir sin complejos y sin miedo, a tirar hacia adelante», apuntó sobre cómo saldrá su equipo a la cancha.



De cara al torneo de Copa, el vicepresidente del Río Duero, Ángel Romera, señaló que se ha completado un autobús de seguidores y se espera que salga un segundo, algo para lo que se necesitan completar 25 plazas. La entidad celeste ha solicitado las 150 entradas a las que tiene derecho, localidades que no tendrán problemas en completar con aficionados de aquí y de Madrid.