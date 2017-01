Sevillano quiere dar la sorpresa

El técnico del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano, reconoció que su equipo se encuentra en un gran estado de ánimo tras haber ganado cinco de los últimos seis partidos. El preparador no descartaba lograr una nueva victoria este fin de semana ante Ibiza, equipo que es segundo en la Superliga.

Sevillano explicaba que esa trayectoria ha permitido pasar de hablar del descenso a estar a un punto de la quinta plaza y a cuatro de Cai Teruel. En este sentido añadía que «es difícil», pero «¿por qué no se va a poder dar la sorpresa e ir Teruel con la opción de pasarles?



El de Rioseco explicó que hace dos temporadas Ibiza estaba por detrás en la tabla, el curso pasado se «afianzó» y en el presente tiene «un equipazo», con una plantilla larga al igual que Unicaja, si bien no es «inalcanzable». El técnico de los sorianos apuntó a la recepción como una de las bases con las que superar a los baleares este fin de semana añadiendo que es un equipo que «juega mucho por el centro», debido a que tiene tres buenos centrales que rotan bien siendo además peligroso en las alas con Raúl Muñoz y Ronchi. «Raúl Muñoz es el jugador a parar aunque no podemos centrarnos todos en eso. Ibiza tiene un potencial de ataque y de bloqueo grande», añadía.

El técnico tendrá a toda la plantilla disponible para el choque ante Ibiza Voley en Los Pajaritos, mañana a partir de las 19.15 horas, si bien apunto que tanto él como Manu Salvador no entrenaron durante los dos primeros días de la semana.