Sevillano: "La temporada ha sido notable"

El entrenador del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano, calificó ayer de «notable», la temporada realizada por su equipo en fase regular de Superliga, fase regular que terminó el pasado fin de semana. El técnico reconoció que ha sido un año duro por las situaciones que han rodeado al equipo anunciando igualmente que Julien Winkelmuller no seguirá en el equipo al tener otras ofertas sobre la mesa.



El C.V. Río Duero terminaba el pasado fin de semana la temporada en Superliga y lo hacía en sexta posición. Manuel Sevillano analizaba ayer las 22 jornadas ligueras y el puesto obtenido dándole un notable. «El resultado ha sido notable. Lo más alcanzable era un quinto puesto y Sevilla ha hecho una gran temporada. Por lo demás, viendo el resto de plantillas y presupuestos, no eras plantillas lejanas a las nuestras y volver a estar por encima de esos equipos tiene mucho mérito», expresó. El preparador celeste añadía que ese mérito era aún mayor si se tiene en cuenta que esta temporada el trabajo ha sido «más complicado», debido a las lesiones y problemas físicos lo que da «más mérito a ese puesto». Esa es una de las razones por las que Sevillano reconoce que ha sido una temporada «dura», la más complicada desde que está en el club, donde compagina la labor de entrenador-jugador, una labor de la que no se arrepiente: «No sabría estar ahora solo en la otra parte, siendo solo jugador. Como entrenador te comes la cabeza, tienes problemas que tiene que tener el entrenador pero no me arrepiento».



El equipo finalizó en sexta posición pero pudo finalizar en la octava. Para Sevillano esa situación vino marcada por el hecho de que algunos rivales lograron puntuar ante los grandes, algo que no pudieron hacer sus pupilos. «De los partidos de nuestra Liga ganamos 11 y perdimos tres», ahondó el de Rioseco.



Un papel clave en el equipo ha tenido el opuesto francés, Julien Winkelmuller, líder anotador del equipo esta temporada. Sevillano anunció que el jugador no seguirá la próxima temporada en el equipo. «Winkelmuller se va seguro, ya ha encontrado equipo y no voy a decir dónde porque es cosa suya. Jean Oriol está estudiando fisioterapia y la idea es que aguante unos años más», apuntó para reconocer que se tendría que esperar para ver qué opinan el resto de jugadores.



Con la temporada recién finalizada, el preparador celeste no ocultó haber terminado «cansado» pero con la satisfacción de haber sido sexto. «Hemos logrado los objetivos sobre la bocina peo no nos ha sobrado nada», remató. Sevillano admitió que poco a poco el proyecto se va consolidando y puso como ejemplo el hecho de que el año pasado se creara una peña que se ha dado a conocer en la presente. En este sentido destacó el apoyo que ha recibido su equipo durante la temporada sin obviar el apoyo recibido en la Copa en Madrid. «Al final, si juegas es para el público», admitió el técnico.