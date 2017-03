Sevillano y la guinda al telón liguero

El entrenador del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano, lamentó ayer no haber conseguido algún punto ante algunos de los grandes de la Superliga, puntos que hubieran impedido tener que llegar a la última jornada con el equipo en la tesitura de finalizar sexto u octavo en la clasificación. El de Rioseco confía en que su equipo acabe la temporada mañana ante el C.V. Mediterráneo con un buen sabor de boca.



El técnico del equipo celeste hizo un pequeño balance de una temporada que dividió en los partidos ante los equipos fuertes y los de su Liga: «Ante los cuatro fuertes hemos jugado muy buenos partidos pero no hemos puntuado que es lo que pica un poco en esta Liga donde todo el mundo ha restado puntos a los grandes y por eso estamos en esta situación». Sevillano indicó que su equipo ha perdido ante los grandes mientras que ha ganado diez de 14 ante el resto a falta del compromiso de mañana.



Sobre ese encuentro, el preparador del Río Duero reconoció que esperaba ofrecer buenas sensaciones toda vez que el juego no había sido tan brillante ante el F.C. Barcelona y Electrocash Cáceres. «Espero que sea una quinda este último partido para acabar con buenas sensaciones», indicó Sevillano quien reconoció que el ritmo de juego en los últimos compromisos no ha sido el de los últimos dos meses.



El de Rioseco confía en que Ibiza y Palma cumplan ante Textil y F.C. Barcelona y poder finalizar así en la sexta plaza siempre y cuando su equipo gane a Mediterráneo, victoria que permitiría a los suyos acabar con el mismo número de victorias que de derrotas. «El partido tiene que ser intenso y nosotros tenemos que imponernos para intentar acabar sextos. A falta de dos días acabar sexto u octavo la temporada cambia un montón la forma en que ves el año. Sexto es ser el segundo mejor de tu Liga y acabar octavo cuesta más asumirlo aún entendiendo el trabajo que hayas hecho», señaló el técnico de los sorianos. El responsable del equipo celeste indicó que, después de un año duro, acabar la temporada en sexta posición «no es mala», reconociendo que otras temporadas «da pena» que la competición termine y «este año necesitamos un parón porque muchos estamos ya en el límite».



Sevillano señaló que los compromisos internacionales limitan la duración de la Superliga, en especial debido a la Liga Mundial y la Liga Europea. «He tenido temporadas en las que he terminado un play off un domingo y el martes me he incorporado a la selección», ilustró el de Rioseco.