Sergio Martín Salcedo nada hasta lo más alto

El integrante y técnico del C.N. Soriano, Sergio Martín Salcedo, se proclamó campeón de España premaster (20-24 años) durante el XXIII Campeonato de España Open Máster de Invierno celebrado el pasado fin de semana en Palma de Mallorca, una cita a la que iba con el objetivo de mejorar sus marcas personales.



En la primera jornada de competición, el soriano nadaba en la última serie y ahí marcaba el quinto mejor registro de todos los participantes. En las series anteriores dos nadadores de su categoría habían dado la sorpresa con un tiempo de 2.28 y Sergio Martín Salcedo había finalizado en Santander con un tiempo de 2.28 en los 200 brazas por lo que tendría que mejorar esa marca para poder optar a medalla.



En esa pelea por los metales, el integrante del Club de Natación Soriano pasaba primero los primeros 100 metros de la prueba, confirmando que estaba en un buen momento de forma. «Cuando levanté la cabeza para ver el marcador y vi que me había quedado tercero de todo el torneo y primero de mi categoría. No me lo creía, estaba agotado, pero lleno de emoción por dentro», relata el nadador quien finalizó la prueba con un tiempo de 2.24.97, lo que suponía mejor marca personal en piscina de 25 metros y ser Campeón de España.



Sergio Martín Salcedo nadó hasta los más alto en los 200 metros brazas y consiguió un titulo en los Campeonatos de España Máster más duros hasta la fecha. Y es que la cita celebrada en Palma de Mallorca tuvo récord de participación con 1.424 nadadores de 170 clubes diferentes. Entre esos clubes, además de los representantes nacionales, hubo nadadores de Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Gran Bretaña, Andorra y Portugal.



Sergio martín Salcedo nadó los 50 libres, en el que se quedó 7º con un tiempo de 25.08. En el 100 braza finalizó cuarto con un tiempo de 1.06.97 a escasas centésimas del la tercera plaza (1.06.49). Su actuación se culminó en la última jornada con dos quintos puestos en las pruebas de 100 metros libres con un tiempo de 54.17 y el 50 metros braza, prueba en la que desde el segundo al sexto hubo 63 centésimas de diferencia.