Sangre olvegueña en la sub-19

Ólvega está de enhorabuena. Ayer comenzaron las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas. También desde el pasado martes uno de sus hijos es internacional sub-19 con la selección de fútbol. Javier Martínez Calvo (1-12-1999), que juega en el Osasuna Promesas, ha sido convocado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas por el seleccionador Luis de la Fuente para la concentración que tendrá lugar del 18 al 20 de este mes.



La convocatoria con la sub-19 es la guinda a la semana vivida toda vez que la semana pasada renovaba con Atlético Osasuna hasta 2022. El futbolista soriano es uno de los talentos de Tajonar y buen ejemplo de ello es que la cláusula de ocho millones de euros puesta por el Atlético Osasuna, una cláusula que pasará a ser de diez millones si el club navarro asciende a Primera División. El futbolista olvegueño, que compatibiliza el fútbol con la carrera de Derecho, se enteró de su internacionalidad cuando estaba en los vestuarios de la ciudad deportiva navarra y lo primero que hizo nada más conocer la noticia fue llamar a sus abuelos para trasladársela. «Estoy contento. Mis amigos de Ólvega se enteraron antes que yo», admite el canterano osasunista quien debutaba la pasada temporada en Segunda B en un partido ante el Racing de Ferrol.



Las primeras patadas futbolísticas de Javi Martínez fueron sobre el césped de El Moral. Con cuatro años ingresó en la Escuela de Fútbol de Ólvega. «Desde muy pequeñito ya se le veían maneras. Jugaba con niños que eran dos años mayores que él porque su hermano también jugaba al fútbol y entonces ya destacaba. Había muchos niños pero a él ya se le veía que iba por delante de todos», asegura Fernando Fernández del Río Cori, su primer entrenador en las filas del equipo soriano.

Desde los nueve años, Javi Martínez empezó a compatibilizar el fútbol en Ólvega con la asistencia a algunos de los campus técnicos de Atlético Osasuna. Fue a los 12 años cuando el club navarro decide incorporarlo a sus categorías inferiores. «Enrique Martín Monreal lo descubre y se lo lleva a Osasuna. Durante la categoría infantil está en el Tudelano. Siendo un niño, con 13 años, entra en la residencia de Osasuna y hasta ahora», explica el padre de la perla de Tajonar. Esta temporada el soriano está llamando la atención en la media punta de Osasuna Promesas pese a ser aún juvenil.

Gerardo Martínez, alcalde de Ólvega, es un principio reacio a hablar de su hijo, un chaval que asume la situación con «discreción y normalidad porque no le gustan lo halagos». «Me enteré por Braulio (director deportivo de Osasuna), me mando un mensaje y me dio la enohorabuena. La verdad es que sentí un cosquilleo y me alegré mucho por él porque lleva una vida de sacrificios», añade el padre.



Efectivamente el fútbol tiene sus privilegios pero también sus sacrificios. Entre éstos últimos se encuentra el tener una vida ordenada, la renuncia a ciertas actividades que tienen el común de los mortales y que han dado al traste con más de una carrera prometedora por no tenerla. «Él vive feliz, le gusta el fútbol pero su futuro está en los estudios. Está estudiando derecho y ahí está su porvenir aunque ojalá pueda hacer carrera en el fútbol», reconoce Gerardo Martínez quien explica que el chaval, que ahora entrena por las mañanas y por las tardes acude a la Universidad, ha sacado los estudios con una notas más que aceptables. «Es difícil compatibilizar el fútbol con los estudios. Seguro que con más tiempo hubiera sacado mejores notas», concluye.