El San José mantiene el tipo en la Nueva Balastera

Un doblete de Agus permitió al San José tutear a uno de los mejores equipos de la competición. Los sorianos supieron sufrir cuando el marcador era adverso para voltear el partido y ponerse por delante. En el tramo final los palentinos empataron y se fueron a por el partido pero Jose se convirtió en un bastión para en el penúltimo minuto del choque salvar con dos paradones y dar por bueno en empate ante un rival de entidad que luchó hasta el tramo final.



El Cristo Atlético salió a por todas desde los primeros compases. A los morados sólo les hizo falta dos llegadas para cobrar ventaja en el luminoso. La pegada local se tradujo en gol ya en el minuto 6. El extremo palentino Aitor enganchó un latigazo desde la frontal del área inalcanzable para Jose. Lejos de venirse abajo el cuadro soriano despertó tras el tanto y en minuto 12 Agus aprovechó un cúmulo de errores en la defensa palentina para devolver la igualdad al marcador. En el minuto 17 los de Lolo Infante pudieron volver a adelantarse después de una buena pared entre William y Blanco y este último acabó rematando por encima del travesaño. En el minuto 24 William segundo máximo goleador de los palentinos se lesionó y no pudo seguir en el terreno de juego. Con la baja del ariete brasileño en los locales la pegada del cuadro palentino fue a menos. El partido entró en una clara fase de tanteo entre los dos equipos que no corrieron riesgos. Y tras el gol del empate no hubo ocasiones claras por ninguno de los dos bandos.



Tras la reanudación el San José comenzó avisando en el 47. Pérdida clara del Cristo en el centro del campo que propicia el contragolpe. Guiller se plantó ante el arquero local pero su remate salió fuera a pesar de las facilidades que dejó al cancerbero tras quedarse a media salida. A renglón seguido los morados replicaron con una acción de Alan. El extremo se hizo el espacio para escorarse con un disparo en área pequeña que acabó en los guantes de Jose. Hasta el minuto 60 el Cristo puso en jaque la portería de Jose con varios saque de esquina pero el acierto soriano en los marcajes mantuvo el resultado a pesar del empuje. En el minuto 70 y con los mejores momentos de los morados llegó el 1-2. Guille asistió a Agus con un gran pase en profundidad y el goleador de la tarde supo aprovechar que el portero se quedó a media salida para regatear al portero sentarle y sólo tener que empujar a puerta vacía. Con el segundo tanto ganaron protagonismo algunas de las incorporaciones. Por ejemplo Oscar Torres que a 20 minutos del final se estrenaba con la elástica del San José. Amargo debut para Torres que veia como diez minutos después de su ingreso en el campo el conjunto de la barriada palentina volvía a empatar por mediación de Alan con un tiro que cruzó en demasía. En el 86 los palentinos pudieron voltear el partido con un centro de Victor Benito desde la banda que cabeceó Camilo alto por muy poco. Con el Cristo volcado Jose se convirtió en el héroe del choque sacando dos acciones a bocajarro que sirvieron para sellar un buen punto ante uno de los cocos de la categoría que peleó la victoria hasta que el partido agonizó.

DERROTA DEL SPORTING UXAMA

El Sporting Uxama perdió por 0-2 en su cancha ante uno de los equipos fuertes de la competición, un Unionistas de Salamanca que se mostró más certero ante la meta rival.



El viento marcó las acciones de uno y otro equipo en una primera parte en la que los visitantes tuvieron más llegadas que los pupilos de Fran Valero. Esas llegadas se hicieron más patentes a la media hora de juego y antes del descanso, los charros se adelantaban a la salida de un córner gracias a un remate de León. En la segunda parte buscó el empate el Sporting Uxama y apretó a su rival en su área destacando un disparo de Diego Dueñas y un remate de Óscar. Cuando más apretaban los locales, llegó la sentencia visitante con un remata de Cristo a un centro desde banda tras una pérdida de balón.