A sacudir los cimientos de La Romareda

El C.D. Numancia visita hoy al Real Zaragoza y lo hace con el objetivo de sacudir los cimientos del histórico estadio de La Romareda en un nuevo Derbi del Moncayo. Es decir, visita la capital del Ebro con el objetivo de lograr tres puntos ante un conjunto maño que todavía no sabe lo que es ganar en su estadio en este 2017.



Los rojillos buscan los tres puntos por ambición y por ‘necesidad’. Ambición porque es una de las señas de identidad del equipo soriano. Necesidad porque los pupilos de Jagoba Arrasate acumulan dos derrotas seguidas y quieren cambiar esa trayectoria para seguir alejados del descenso y no perder comba con la zona de promoción. Ganar sería un paso más en ese primer objetivo de los 50 puntos.



Para sacudir los cimientos de La Romareda, Jagoba Arrasate se verá obligado a hacer cambios en el once respecto al pasado domingo toda vez que Íñigo Pérez es baja por sanción. Todo hace indicar que Alberto Escassi puede ser el sustituto del navarro en ese eje del centro del campo si bien Pedraza o Capilla son otras alternativas. Manu del Moral acumula una semana más de trabajo con el grupo y es en la referencia ofensiva donde existen dudas de si el cuerpo técnico rojillo dará continuidad a Kike Sola o pondrá de inicio al pichichi rojillo. La vuelta de Pedro Orfila al lateral derecho, algo que el técnico rojillo está haciendo en los últimos compromisos es otra incógnita sin descartar que haya otros movimientos tras los últimos resultados del equipo.



Pese a los dos últimos encuentros, los rojillos han demostrado que pueden hacer buen fútbol y minimizar a los rivales con su juego. Y ofrecer su mejor versión es lo que tendrán que hacer para doblegar a un conjunto maño que, si bien no está en su mejor momento, no es menos cierto que tiene jugadores que marcan diferencias. Uno de esos jugadores es Ángel, un jugador al que no se le pueden dejar espacios. Evitar que el canario esté cómodo o que reciba con comodidad, puede ser una de las claves del encuentro. Y si es manteniendo la posesión de la pelota, mejor.



El Real Zaragoza, lejos de los puestos que merece por trayectoria histórica, no ha ganado este año en su estadio y necesita hacerlo para alejarse de la zona de descenso y brindar un triunfo a sus aficionados. Raúl Agné, que ha convocado a todos los disponibles, recupera a José Enrique que ocupará su puesto en el lateral izquierdo.