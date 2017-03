La Romareda no suma

El Real Zaragoza no atraviesa por su mejor momento de juego y tampoco de resultados y el domingo ante el C.D. Numancia quiere romper con una racha negativa que se agiganta cuando juega en casa. Y es que el Zaragoza no conoce la victoria en La Romareda en lo que va de año, con un solitario punto sumado en el encuentro ante el Lugo. Los maños llegan al Derbi del Moncayo con la necesidad de ganar para no verse metidos en problemas en la clasificación.

La trayectoria del conjunto zaragocista es claramente descendente desde que arrancaba el año 2017, con sólo un triunfo, el logrado en el feudo del Huesca, en las ocho jornadas disputadas. El Zaragoza es uno de los peores equipos del año con únicamente cinco puntos sumados. Unos números que han descabalgado a los aragoneses de la lucha por el play off de ascenso para mirar casi exclusivamente al descenso. Además del mencionado triunfo en El Alcoraz de Huesca, el equipo de Raúl Agné empataba ante el Lugo y ante el Alcorcón.

Los problemas aragoneses se multiplican cuando toca el turno de jugar como locales. Girona (0-2), Levante (0-1) y Nástic de Tarragona ( (1-2) asaltaron La Romareda y sólo ante el Lugo se incrementó la cuenta en el casillero de puntos. El Numancia intentará sacar partido a los problemas en casa de su rival con una victoria que corte su racha de dos derrotas seguidas.

El objetivo del Zaragoza para esta temporada era como mínimo meterse en una promoción de ascenso que tiene ya a diez puntos de distancia. En la capital del Ebro dan por perdida la opción de meterse en la cabeza de la tabla y en estos momentos el único reto es alcanzar los cincuenta puntos para zanjar cuanto antes las salvación.

Respecto al apartado deportivo, el cuadro zaragocista continuó ayer con su preparación para el enfrentamiento ante el Numancia y en la sesión no participaron ni Dongou ni Zapater. El primero se resentía esta semana de unas molestias en la rodilla y tiene complicado estar a punto ante los sorianos mientras que Zapater tiene dolencias en el tobillo que no le impedirán formar en el centro del campo de Agné. Para el choque ante los numantinos continuará siendo baja Wilk.

El equipo aragonés realizaba una exigente sesión preparatoria. El ensayo comenzaba en la sala de vídeo, con el visionado de imágenes para preparar los detalles tácticos del encuentro, y posteriormente se desarrollaba durante cerca de dos horas de trabajo sobre el césped. Los canteranos Zalaya, Raúl Guti, Raí, Xiscu y Buenacasa participaron en el entreno. El Zaragoza continuará hoy con el trabajo y a la finalización del mismo Raúl Agné comparecerá en rueda de prensa.