Rojillos en el tiempo

El C.D. Numancia anunció ayer que Carlos Gutiérrez y Marc Mateu firmaron sendos acuerdos para permanecer en la entidad rojilla hasta junio de 2020, un compromiso que atiende al buen rendimiento que ambos jugadores están teniendo sobre el terreno de juego.



Carlos Gutiérrez recaló en la entidad soriana esta temporada tras rescindir su contrato con la U.D. Las Palmas y tras haber militado la temporada pasada en el Burgos de Segunda B. El canario llegaba para esta temporada si bien la entidad soriana se guardaba una opción para renovar ese contrato de manera unilateral por dos temporadas más. El futbolista, que llegó para suplir la marcha de Juanma, tardó en entrar en el equipo y no jugó sus primeros minutos ligueros hasta la sexta jornada ante el Cádiz. A partir de ahí fue disputando encuentros sin ser un fijo en el once, una situación que ha cambiado en los últimos meses. Carlos Gutiérrez ha sido un fijo en el once desde el encuentro ante el Real Mallorca y su entrada en el equipo, formando tándem con Dani Calvo, ha coincidido con el mejor momento del equipo en Liga. Ha rendido a buen nivel y de ahí la confianza que deposita en él la entidad al renovar por tres temporadas. En total el canario ha disputado 14 encuentros en lo que va de curso con la elástica numantina, 1.155 minutos ligueros.



Marc Mateu recaló la pasada temporada en Soria y ya el curso pasado renovaba su contrato hasta junio de 2018. En su primer curso de rojillo disputaba 1.500 minutos de Liga repartidos en 26 compromisos de los que era titular en 15. En la presente temporada el rol del jugador ha cambiado mucho toda vez que es un fijo en el once Jagoba Arrasate y buena prueba de ello son los 2.190 minutos disputados participando en 25 de los 26 encuentros disputados en los que ha anotado dos goles. En esos encuentros, con cambio de banda incluido respecto al pasado curso, ha demostrado un crecimiento exponencial en su juego siendo un jugador clave en el equipo. De ahí igualmente su renovación hasta junio de 2020.



Con estas renovaciones, la entidad soriana sigue trabajando en el fortalecimiento del equipo a medio plazo. Dani Calvo, Julio Álvarez, Pedro Orfila y Paco Regalón son los jugadores de la plantilla que terminan contrato a la finalización de esta temporada.