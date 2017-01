A los rojillos les gusta el Año Nuevo

Al C.D. Numancia se le da bien el estreno de cada año y en las temporadas que lleva militando en Segunda División sólo en una ocasión perdía por Año Nuevo. Fue en 2014 cuando el Deportivo Alavés asaltaba el campo de Los Pajaritos al vencer por 0-2. El viernes ante el Huesca quiere seguir con esta tradición de buenos resultados y sumar los tres puntos para continuar con su escalada en la clasificación. Para el Numancia la ‘cuesta de enero’ no es tan fiera como la pintan.

2016 lo arrancaban los rojillos con una victoria ante el Lugo a domicilio por 2-3 y hace dos años no volvían de vacío del desplazamiento a Santander al empatar a un gol contra el Racing. La única excepción a estos números por Año Nuevo llegaba hace tres años al caer contra el Deportivo Alavés. Jarosik y Borja Viguera de penalti eran los verdugos de un cuadro soriano que en 2013 goleaba a Las Palmas y en 2012 sumaba un punto en el feudo del Barcelona B.

En 2011 sumaba los tres puntos en El Toralín de Ponferrada al golear a la Ponferradina por 0-4. Nano, Barkero, Garmendia y Jaio fueron los autores de los rojillos en tierras bercianas. Hace seis años un gol de Del Pino en los primeros compases del choque fue suficiente para que el conjunto rojillo logrará la victoria ante el Castellón. Los de Gonzalo Arconada habían finalizado 2009 con un triunfo ante el Real Unión e iniciaban 2010 con otra alegría que les colocaba en una situación privilegiada en la clasificación. El Numancia tenía un arranque de año redondo ya que en la siguiente jornada goleaba en Los Pajaritos al Betis.

En la anterior presencia en la categoría de plata (temporada 2007- 2008), el Numancia echaba a andar 2008 con un empate a cero también en Castalia contra el Castellón. Los de Arconada sacaban un punto en el primer desplazamiento del año y completaban una campaña sobresaliente al ascender a Primera División como campeones de Segunda.

El idilio numantino con los primeros compromisos de año viene de lejos ya que desde la temporada 1997-1998, la de su primera participación en la división de plata, sólo ha perdido el mencionado encuentro ante el Alavés de 2014. En 1998, los sorianos ganaban en el Rico Pérez de Alicante al Hércules con un gol del ya mítico Jorge Barbarin en el minuto 50. A la postre, aquellos tres puntos fueron de oro para que el Numancia lograse la ansiada permanencia en las últimas jornadas del campeonato. Una temporada después (curso 1998-1999) se repetía la historia y el equipo que entrenaba Miguel Ángel Lotina vencía en el despegue de 1999 al Compostela por 1-0. Pablo Couñago, cedido por el Celta, lograba el tanto del triunfo en los últimos minutos del encuentro. El Numancia cuajó un ejercicio fantástico y subía por primera vez a la máxima categoría.

Después de dos campañas en Primera, el Numancia volvía a la categoría de plata y también se aliaba con el estreno el año 2002. El equipo que entrenaba Luis Sánchez Duque ganaba en el Ciudad de Valencia al Levante con un solitario gol de Iñaki Hurtado cuando se cumplía el minuto 88. Desde la temporada 2002-2003 hasta la 2010-2011, el Numancia había estado abonado al empate en el arranque de cada año. En el curso 2002-2003, los rojillos sumaban una igualada en Los Pajaritos ante la visita del Terrassa. El resultado final fue de empate a uno, inauguró el marcador Octavio en el minuto 58 y lo nivelaba Monty en el 73. Al Numancia lo entrenaba Máximo Hernández. En el curso 2003-2004 los numantinos estrenaban el año 2004 con un empate a cero en Los Pajaritos contra el Getafe.

Regreso al trabajo

La plantilla del C.D. Numancia regresó a los entrenamientos después de dos días de descanso y lo hizo en una sesión de trabajo que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva. En un principio, el entrenamiento estaba programado para que se realizase en el anexo de Los Pajaritos pero la helada con que amaneció Soria hizo que se cambiara de planes y la sesión tuvo como escenario en el campo de césped artificial que el club tiene en la Ciudad Deportiva. Fue un entrenamiento sin contratiempos en el que las únicas ausencias fueron las de Munir y Luis Valcarce. El resto de los integrantes del equipo se ejercitó a un ritmo alto pensando ya en el encuentro del viernes ante el Huesca para abrir el año 2017. Para este compromiso Jagoba Arrasate no podrá contar ni con Munir ni con el lesionado Luis Valcarce. Por contra, el técnico numantino recupera a dos efectivos como Unai Medina y Mikel Saizar, con los que no pudo contar en la recta final de 2016. Unai Medina entrenó con total normalidad y podría regresar al once inicial para ocupar el puesto en el lateral derecho. Saizar, por su parte, tendrá que esperar una oportunidad ya que la titularidad bajo palos es para Aitor Fernández. La plantilla numantina continuará hoy con el trabajo en una sesión que tendrá un horario atípico ya que se comenzará a las 12.00 horas para darle la espalda a la helada.