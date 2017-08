Los rojillos afinan su puesta a punto ante el Tudelano

La plantilla del C.D. Numancia apura su preparación de pretemporada. Lo hace esta tarde desplazándose hasta Tudela para, a partir de las 19.00 horas, disputar su último compromiso de preparación estival ante el C.D. Tudelano de Segunda B con motivo del Trofeo Joaquín Segura.



Jagoba Arrasate aprovechará el compromiso para dar 90 minutos a jugadores de la plantilla que no pudieron actuar el pasado miércoles ante el Rayo Majadahonda mientras que repartirá minutos en otras posiciones. De esta manera, futbolistas como Aitor Fernández, Íñigo Pérez, Nacho, Unai Medina, Higinio, Marc Mateu o Guillermo gozarán casi con total seguridad de 90 minutos. En el centro de la zaga, el cuerpo técnico repartirá protagonismo para no cargar de trabajo a los futbolistas. De esta manera, la idea que es la dupla Dani Calvo-Carlos Gutiérrez disputen 45 minutos antes de probar con Escassi y Grego en esa posición. Igualmente, no se puede descartar que Pape Diamanka, que ha estado trabajando con el Almería, pueda tener minutos sobre el terreno de juego. De cara al choque, el cuerpo técnico numantino no podrá contar con Pablo Larrea por molestias en el pubis e igualmente son baja Luis Valcarce y Julio Álvarez, quienes siguen con su proceso de recuperación.



En el Tudelano estará un viejo conocido de la afición numantina como es Ion Vélez, uno de los arietes del equipo navarro.